«Hay un tipo de condena»: Latife Soto se atrevió con una potente predicción sobre Tonka y Parived

Latife Soto se sigue atreviendo con sus predicciones, mismas que en esta ocasión llegaron tras las constantes noticias que involucran a Tonka Tomicic y su ahora expareja, Parived.

Recordemos que ambos estuvieron involucrados en las noticias respecto al «caso relojes VIP», el cual terminó dejando en prisión preventiva al ya mencionado Parived, auque según la visión de Latife, esto cambiaría.

La predicción de Latife Soto

Como ya te veníamos mencionando, Latife Soto volvió a atreverse con sus tan llamativas predicciones. Algo que recientemente también había hecho, aunque hablando de los constantes sismos en nuestro país.

Sin embargo, en esta ocasión, según lo consignado por La Cuarta, su predicción llegó centrada en Tonka Tomicic y Parived. La misma se podrá ver en el programa Podemos Hablar, durante la noche de este viernes.

Bajo lo que consignó el mismo medio, la tarotista lanzará sus cartas centrada en el ya mencionado caso, en donde hablará directamente de lo que se podrá ver en un tiempo más, respecto a ambos.

«Las cartas están anunciando que el proceso de él es un proceso donde van a haber culpas, o sea, él va a ser como es realmente. Asume errores y la justicia lo va a marcar, pero cárcel no veo. No veo la cárcel, pero sí lo veo complicado…», expresará la misma.

Sin embargo, esto no sería todo, puesto que el medio también adelantó lo siguiente: «Hay una condena, hay un tipo de condena. O sea, algo hizo mal y él queda condenado por eso te fijas, pero no en la cárcel».

Pero ojo que esto no será todo, ya que también se podrá ver el futuro acerca de Tonka Tomicic. «¿Sabes qué? Es extraño, pero hay una carta que la veo como que, esa carta que está ella como con una rosa, es como que ella tuvo una liberación. Honestamente ella no va a tener mucho que ver con las cosas, esto es como cuando yo te presto algo a ti, o sea, mi error fue prestar algo y no saber en qué se estaba usando, ¿te fijas?», serían sus palabras, según consignó el medio antes mencionado.