Perreolandia 2026 revela su line up completo: Wisin, Lennox y más referentes del reggaetón encenderán el evento
La próxima versión de Perreolandia contará con la participación de destacados djs. Entre ellos nuestro DJ Janyi.
Cada vez falta menos para uno de los eventos más esperados de reggaetón old school. Hablamos de Perreolandia 2026 que se desarrollará el 7 de febrero en el Club Hípico de Santiago y recientemente se reveló su tremendo line up que está compuesto por algunos de los artistas más influyentes y representativos de la era dorada de la música urbana,
De este modo, se espera una jornada repleta de ritmos, voces e himnos que marcaron la memoria colectiva de toda una generación.
Los artistas que estarán presentes en Perreolandia 2026
Perreolandia 2026 reunirá a exponentes que expandieron los límites del género y cuya música sigue sonando con fuerza en todo el continente. Artistas que impulsaron el reggaetón a su masificación global y que hoy el público reconoce como leyendas.
El line up del evento se compone por Wisin, Lennox, Baby Rasta & Gringo, Ñejo, Trebol Clan, Yaga & Mackie y Don Chezina.
Además, el evento también contará con la participación de destacados djs como nuestro DJ Janyi, DJ Tapsín, DJ Lito y DJ Russel.
Con este cartel, Perreolandia 2026 busca rendir homenaje a las raíces del reggaeton, reuniendo a artistas que no solo hicieron historia, sino que moldearon la identidad musical de los años 2000.
Cada una de las presentaciones promete llevar a los asistentes a un viaje lleno de nostalgia, energía y perreo clásico.
¿Cómo comprar entradas?
Para la suerte de todos quienes quieran revivir los himnos que marcaron una generación y disfrutar una jornada inolvidable al aire libre en uno de los recintos más emblemáticos de Santiago, todavía quedan entradas disponibles para Perreolandia 2026.
Los tickets se pueden adquirir a través del sistema Passline.
