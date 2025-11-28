Perreolandia 2026 revela su line up completo: Wisin, Lennox y más referentes del reggaetón encenderán el evento

Cada vez falta menos para uno de los eventos más esperados de reggaetón old school. Hablamos de Perreolandia 2026 que se desarrollará el 7 de febrero en el Club Hípico de Santiago y recientemente se reveló su tremendo line up que está compuesto por algunos de los artistas más influyentes y representativos de la era dorada de la música urbana,

De este modo, se espera una jornada repleta de ritmos, voces e himnos que marcaron la memoria colectiva de toda una generación.

Los artistas que estarán presentes en Perreolandia 2026

Perreolandia 2026 reunirá a exponentes que expandieron los límites del género y cuya música sigue sonando con fuerza en todo el continente. Artistas que impulsaron el reggaetón a su masificación global y que hoy el público reconoce como leyendas.

El line up del evento se compone por Wisin, Lennox, Baby Rasta & Gringo, Ñejo, Trebol Clan, Yaga & Mackie y Don Chezina.

Además, el evento también contará con la participación de destacados djs como nuestro DJ Janyi, DJ Tapsín, DJ Lito y DJ Russel.

Con este cartel, Perreolandia 2026 busca rendir homenaje a las raíces del reggaeton, reuniendo a artistas que no solo hicieron historia, sino que moldearon la identidad musical de los años 2000.

Cada una de las presentaciones promete llevar a los asistentes a un viaje lleno de nostalgia, energía y perreo clásico.

¿Cómo comprar entradas?

Para la suerte de todos quienes quieran revivir los himnos que marcaron una generación y disfrutar una jornada inolvidable al aire libre en uno de los recintos más emblemáticos de Santiago, todavía quedan entradas disponibles para Perreolandia 2026.

Los tickets se pueden adquirir a través del sistema Passline.

