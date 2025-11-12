Perreolandia 2026: El esperado evento de reggaetón old school suma a destacados artistas a su cartel

Perreolandia 2026 se viene con todo. A tres meses de su realización, se siguen confirmando a grandes artistas para el destacado evento de reggaetón old school.

Recordemos que este show se llevará a cabo el sábado 7 de febrero de 2026 en el Club Hípico de Santiago y ya se han vendido más de la mitad de las entradas.

De este modo, Perreolandia se consolida como una de las citas musicales más esperadas del verano.

Nuevos confirmados para Perreolandia 2026

Hace algunos días se confirmó que Wisin estará en esta nueva versión de Perreolandia. El popular cantante es un ícono del reggaetón que por años formó parte del dúo Wisin & Yandel.

De este modo, se espera que el intérprete sorprenda con los himnos que marcaron a más de una generación.

La incorporación de Wisin al cartel es un tremendo plus. El cantante es considerado una de las voces más potentes del género y junto a su excompañero sorprendieron con grandes éxitos como «Rakata», «Pam Pam», «Abusadora», «Sexy Movimiento» y más.

Además, como solista también cuenta con una tremenda trayectoria y ha colaborado con importantes artistas como Daddy Yankee, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Ozuna, Bad Bunny, entre muchos otros.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que para Perreolandia 2026 también se confirmó par participación de Yaga & Mackie.

Además, anteriormente también se había anunciado a Baby Rasta & Gringo y de Lennox. Además, todavía faltan confirmados. De este modo, se espera una jornada cargada de energía, baile y clásicos que dejaron su huella en la escena del reggaetón.

Las entradas para este evento están disponibles a través del sistema Passline. No desaproveches esta gran oportunidad, ya que todo indica que las entradas se podrían agotar pronto.

