Nueva salida remece a Fiebre de Baile: Participante abandonó el espacio de CHV por razones externas a la competencia

En la jornada de este miércoles se vivió una inesperada situación en el final del episodio de Fiebre de Baile. Esto debido a que un participante abandonó el espacio por un motivo aleno la competencia.

Vale señalar que el capítulo inició con la salvación de Cata Days debido a la votación de la gente. Posteriormente, Nicole Moreno, más conocida como Luli y Camila Andrade tuvieron que competir para permanecer en el programa de CHV.

Conoce la nueva salida de Fiebre de Baile

Y tras tener el puntaje más bajo, Nicole Moreno quedó eliminada. De este modo, agradeció al estelar de CHV y a su bailarín Luciano.

Además, notablemente emocionada, Luli indicó que en esta experiencia «vivió la adolescencia que nunca tuvo».

No obstante, esta situación tomó un rumbo distinto. Resulta que Pastelito sorprendió a todos con un inesperado anuncio.

«Quiero comentarles a todos una decisión personal. Me voy a retirar del programa. Ya se acercan muchas cosas importantes con la familia. La recuperación de mi papá es lo más importante para mí», indicó el artista circense.

Es importante recordar que su padre Agustín Maluenda, conocido como Tachuela Chico enfrenta un delicado estado de salud después de sufrir un infarto.

En este contexto, Pastelito indicó que debe acompañar a su padre en este proceso y que le costó mucho tomar la decisión y que le genera «mucha tristeza dejar a todos».

«Es un momento muy bonito para decir adiós. Me hubiera encantado seguir», indicó.

De este modo, tras el anuncio de Pastelito, Luli tenía que decidir si es que ocupaba el cupo que dejó el artista.

Frente a esto, Nicole Moreno aceptó. Sin embargo, señaló que le hubiese gustado haberse quedado «ganando en cancha». No obstante, se quedará para «entregar su mejor versión» en el programa.

