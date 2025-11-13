«Ofreciendo combos llegó»: Revelan que Pablo Herrera habría irrumpido en canal de televisión para golpear a popular animador

Recientemente, el cantante Pablo Herrera volvió a estar en el centro de atención. Esto debido a un inesperado incidente que se habría desarrollado en el canal Tevex.

Resulta que en el programa «Que te lo digo» se dio a conocer que el artista y también candidato a diputado habría intentado agredir al animador Andrés Caniulef.

Revelan que Pablo Herrera habría querido golpear a Andrés Caniulef

En el programa de farándula de Zona Latina, Sergio Rojas expresó: «Llegó a Tevex, que es un canal satelital, llegó Pablo Herrera buscando desaforadamente a Andrés Caniulef. Y por si fuera poco, entró gritando, que no solamente quería encontrarlo, sino que, además, golpearlo. Ofreciendo combos llegó Pablo Herrera al programa conducido por Andrés Caniulef».

Según el periodista de farándula, el cantante se habría enfurecido debido a un presunto maltrato que recibió su esposa Karoll Román, en el espacio «No Es Lo Mismo», donde ella se desempeña como panelista Caniulef como conductor.

Si bien no se conocen detalles sobre este supuesto maltrato. Sí se han vivido momentos de tensión en el espacio. Durante la semana pasada, la esposa de Pablo Herrera se molestó por comentarios que según denunció se burlaban de un problema dental.

Frente a esto, Andrés Caniuef le pidió cambiar el tema para calmar la situación.

Además, en otra ocasión la comunicadora se molestó con el panelista Martín González debido a una supuesta defensa de su parte hacia Daniela Aránguiz.

Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo a ADN, esta no es la primera vez que Pablo Herrera protagoniza una situación de estas características.

En el espacio «Sin Filtros», ya había tenido diversos cruces, donde llegó a lanzar distintos insultos.

