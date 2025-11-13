Grave acusación de Cony Capelli a Ignacia Michelson: «Me dijo que tenía videos íntimos míos»

En los últimos días, Ignacia Michelson y Cony Capelli han estado en el centro de atención. Si bien durante su paso por Gran Hermano Chile se hicieron amigas, recientemente, protagonizaron un tenso cruce de palabras.

Vale señalar que todo inició después de que la panelista de Plan Perfecto dejó en evidencia el fin de la buena onda. De hecho, la acusó vender su amistad y de divulgar rumores sobre si vida sentimental.

Como era de esperarse, Ignacia Michelson respondió a estos dichos. En este sentido, acusó a su ex amiga de involucrarse en la relación entre Jorge Aldoney y Skarleth Labra.

Además, hizo referencia a un video en el que la bailarina aparece junto a Diego Venegas, su ex, a quien conoció en Mundos Opuestos.

Cony Capelli hace grave acusación contra Ignacia Michelson

En «Noche de Suerte» de TV+, Cony Capelli habló del tema y lanzó una grave acusación contra la influencer.

«Nosotras ya dejamos de ser amigas hace mucho tiempo. Yo no le debo absolutamente nada. Yo soy así, a mi me faltas el respeto una vez y chao. Ella me faltó el respeto, inventó cosas que no tenía que inventar», comenzó señalando.

En este sentido, la ganadora del reality Gran Hermano Chile 1 expresó: «Me extorsionó por Whatsapp, me dijo que tenía unos videos íntimos míos y que los iba a publicar, eso me lo dijo ayer o antes de ayer, que tenía videos míos haciendo no sé que cosa, extorsionándome».

De este modo, Cony Capelli se refirió a la posibilidad de realizar una denuncia.

«Yo respondí muy educadamente, ‘Si tu sigues en esto yo te voy a tener que denunciar, porque es mucho lo tuyo’. Fue muy fuerte recibir un mensaje, de una persona que era tu amiga, de ese calibre. Extorsionándome con cosas que yo he hecho, que yo le he contado en privado», indicó.

«Yo tengo códigos con quien tiene códigos conmigo. Yo Jesús de Nazaret no soy, no pongo la otra mejilla», finalizó.

