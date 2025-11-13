La nueva pareja del espectáculo chileno: Popular cantante y exchico reality confirman romance

Hace varios días se viene rumoreado con respecto al estado sentimental del exchico reality Jorge Aldoney.

Y recientemente, el joven aclaró la situación y dio a conocer que se encuentra en una relación su colega de «Porcel TV», la cantante Luna Marinetti.

Vale señalar que los rumores iniciaron después de que Jorge Aldoney compartió una misteriosa fotografía tras su participación en «La Noche de Combos». Instancia, en la que venció a Julianno Sosa.

Jorge Aldoney confirma romance con Luna Marinetti

El exparticipante de Gran Hermano Chile conversó con Las Últimas Noticias y habló de su prematura relación con la cantante.

Tras ser consultado, sobre si es que están en un romance, respondió: «Sí, sí. Nos estamos conociendo».

Además, tras ser consultado sobre la cantante, Jorge Aldoney señaló: «Ella me encanta, y es muy entretenido trabajar juntos… No puedo decir nada más».

Por otro lado, Luna Marinetti también tuvo palabras para el exchico reality. «Tenemos muy buena onda, compartimos muchas cosas y tenemos mucha química, se armó una sinergia muy bacán desde el día uno. Me gusta mucho tenerlo cerca… Y bueno, el tiempo dirá», expresó.

«Yo lo admiro mucho, que él diga lo que piensa, que en general la gente no se atreve. Uno lo ve en pantalla como este personaje frío y distante, pero se apagan las cámaras y es un dulce, preocupado», añadió.

Además, Luna Marinetti reconoció que «yo me siento súper privilegiada de conocerlo cómo en realidad es, porque es una persona demasiado linda. Estoy agradecida de que haya entrado en este tremendo panel de trabajo. He aprendido mucho con él, siento que pasa algo mágico cuando parte el programa, como que nos entendemos sin hablarnos», cerró Luna Marinetti».

