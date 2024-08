«Ninguno le hizo nada malo al otro»: Jorge Aldoney confirma quiebre con Skarleth Labra

La primera temporada de Gran Hermano estuvo marcada por el romance de Jorge Aldoney y Skarleth Labra, que comenzó con todo luego del regreso de la joven al encierro durante el repechaje.

Tras el fin del programa, los tortolitos se mostraron más que felices e incluso se fueron a vivir juntos de inmediato, adoptaron una perrita juntos y se dedicaron a compartir su romance en redes sociales, formando una comunidad que le encantaba seguirlos.

Pero en el último tiempo comenzaron a aparecer los primeros rumores sobre problemas en la relación, en especial, luego de que en un live por Instagram, Jorge Aldoney y Skarleth Labra revelaran que decidieron dejar de vivir juntos.

Pero a fines de junio, quedó la escoba, luego de que el Mister Chile, confirmara en X (Twitter) que habían terminado su pololeo. Mensaje que terminó borrando, ya que había sido solo una pelea y estaban de nuevo juntos.

El nuevo quiebre de Jorge Aldoney y Skarleth Labra

Y aunque parecía que todo había vuelto a la normalidad, la cosa no era así, pues hace tan solo unas horas, Jorge Aldoney nuevamente volvió a confirmar que terminaron su romance con Skarleth Labra a menos de un año de formalizarlo.

«Yo les agradezco enormemente todo su apoyo y es cierto, mi relación fue pública desde un inicio. Por eso les debo tanto y les agradezco todo su cariño. Ninguno le hizo nada malo al otro. No ataquen ni inventen cosas de Skarleth porque ella no me ha hecho nada malo a mí, ni yo a ella», comenzó escribiendo a través de un sentido mensaje en su canal de difusión de Instagram.

«No voy a hablar más del tema. Déjenla tranquila. Merecemos de parte de ustedes también un respeto. Cariños», continuó el rostro del react de la nueva temporada de Gran Hermano.