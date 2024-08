Adriana Barrientos se la juega con solución para subir el rating de Gran Hermano Chile: involucra a Michelle Carvalho y Pedro Astorga

No es ninguna sorpresa que Gran Hermano Chile no ha tenido muy buenos resultados en cuanto a rating. En este sentido, Adriana Barrientos se la jugó con una solución para subir la sintonía del espacio.

En Zona de Estrellas, «La Leona» indicó que un romance entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga podría ser positivo para el reality de CHV.

«Lo que creo que puede mover el rating es: Pedrito Astorga sigue enamorado de la Michelle Carvalho», indicó Adriana Barrientos.

Frente a esto, su compañero Pablo Candia indicó: «A ese lápiz creo que no le han sabido sacar punta».

En este sentido, Adriana Barrientos indicó: «Creo que debería «Gran Hermano» como casa (hacer) una noche romántica, que hagan una de estas típicas pruebas que hacen, y que el ganador se lleve la cena y que invite a quién quiera».

«Te apuesto que a Pedrito Astorga le dan un poquito más de rienda suelta de tiempo», indicó la panelista de Zona de Estrellas. Además, agregó: «Él la mira con ojos de amor a la Michelle».

En este sentido, Hugo Valencia expresó: «Pero parece que es la Michelle la que no deja pasar ni una».

Frente a esto, Adriana Barrientos señaló: «Porque la Michelle no se la cree que el Pedrito la quiere así (…) Una como mujer se inseguriza».

Hasta ellos saben que lo que arreglaría la crisis de GH son Pedro y Michelle, Adriana soltando verdades «Pedrito sigue enamorado de la Michelle, la mira con ojos de amor, pero la Michelle no se la cree que Pedrito la pueda querer así» #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/ghO7oBjDgR — julieta (@JulietaNixg) August 13, 2024

Pedro Astorga y Michelle Carvalho compartieron en recordado reality

Pedro Astorga y Michelle Carvalho estuvieron juntos en el reality «Amor a prueba» de Mega durante el 2014.

En dicho espacio, los jóvenes tuvieron algunos coqueteos. Sin embargo, esto terminó en una gran amistad.

En este sentido, en su reciente participación en Gran Hermano, Pedro Astorga confesó que durante su paso por «Amor a Prueba» le gustó Michelle Carvalho.

«Me gustó, yo cuando entré me gustó caleta. Estábamos en un reality y me gustó harto», indicó.