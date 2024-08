«No va a ser nunca mi…»: Pamela Díaz sorprende a todos tras sincerarse sobre su vínculo con Daniela Aránguiz

Recientemente, en ‘Ganar o Servir’, Pamela Díaz se refirió al vínculo que tiene con Daniela Aránguiz.

Cabe destacar que esto ocurrió mientras conversaba con los señores de la casa con respecto a las actitudes de Luis Mateucci, Raimundo y Daniela Colett. Sin embargo, no sabía que sus compañeros los estaban escuchando.

En este sentido, Pangal Andrade indicó: «La Dani es picada y competitiva (…) Es que no puede decir que iba igual que yo».

Frente a esto, la brasileña intervino e increpó a su compañero de ‘Ganar o Servir’. «¿Qué me quieres decir algo en la cara? Si me quiere decir algo como hombre, me lo dices en la cara. (…) Te gané y no aceptas que una mujer te haya ganado», expresó.

Pamela Díaz y su relación con Daniela Aránguiz

Posteriormente, Pamela Díaz interrumpió a Daniela y Pangal con una pregunta para la brasileña que involucra a Luis Mateucci.

«Te hago una consulta, ¿cuánto tiempo llevas con Mateucci?», le consultó.

Frente a esto, Daniela Colett contestó: «Desde que se fue el Poeta, creo».

Luego, Pamela Díaz le consultó si es que se encontraba enamorada de Luis Mateucci, a lo que la brasileña contestó: «Me gusta, pero no estoy enamorada».

Ante esto, la Fiera le preguntó: «¿Van a durar afuera, crees tú?».

En este sentido, Daniela Colett indicó: «No sé, pero siempre fuimos claros con las cosas». Además, agregó: «Siempre estuve al tanto de todo lo que pasó».

«Mentira», lanzó de inmediato, Pamela Díaz. «Te vas a dar cuenta después», le señaló a la modelo brasileña.

«Bueno, pero te puedo decir una cosa, ya que defiendes tanto a la otra parte…», mencionó Daniela Colett antes de ser interrumpida por la Fiera.

«No, no defiendo a nadie, porque la Daniela Aránguiz no es mi amiga y no va a ser nunca mi amiga. Te lo digo en tu cara», expresó Pamela Díaz.

Además, la Fiera expresó: «Yo creo que lo más probable es que en seis meses no vas a tener esa opinión, no te enamores, eres bastante inteligente».