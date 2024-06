«Por el tema de un hombre»: Adriana Barrientos revela el origen de su quiebre con Pamela Díaz

La denuncia de Pamela Díaz en contra de Adriana Barrientos y Hugo Valencia por injurias y calumnias sigue dando que hablar.

Recordemos que esta acción de La Fiera se concretó después que los panelistas lanzaran polémicos comentarios relacionados con el ingreso de drogas a Tierra Brava por parte de Pamela.

En este contexto, recientemente en el podcast «Con la ayuda de tus amikas», Adriana Barrientos se refirió al tema y del supuesto origen de su enemistad con Pamela Díaz.

«Que tontera más grande. En el piso tres estaban declarando todos los del Tren de Aragua y en el piso cuatro estaba yo con el Hugo (…) Cuando nosotros emitimos ese programa al aire, parece que se había caído la señal de VTR, por lo tanto, fue muy poquito la repercusión y el alcance que tuvo», indicó La Leona.

Además, señaló que esto pudo ser un «juego mediático» por parte de Pamela Díaz.

«Nosotros nos preocupamos de ver qué auspiciadores había perdido, en tribunales dijeron que eran dos marcas y resulta que la Pamela sigue de rostro. Lo que yo me imagino, y entiendo de esto, es que ella es bien inteligente y es un juego mediático, porque sale esta noticia y enseguida va a PH (…) Suculenta suma de dinero», expresó.

Adriana Barrientos y el origen de su mala relación con Pamela Díaz

Además, La Leona se refirió al origen de su enemistad con Pamela Díaz.

«Ella está enojada conmigo por el tema de un hombre. Yo hice un reclamo formal, porque había un chiquillo en el cual yo había puesto los ojos y Pamela había quedado en hacerme gancho con él. Esperé yo en mi casa sentada. Compadre, tres fines de semana después, la Pamela a lo besos con el hombre», reveló Adriana Barrientos.

Sin embargo, añadió: «Ahora también estoy dudando, porque la Pamela tiene otra amiga que es idéntica, y esa también estaba soltera. Capaz, en una de esas, se confundió mi amiga».

De todas formas, esto no fue todo. La Leona también dio a conocer quién es el hombre involucrado en su polémica con Pamela Díaz.

«¡Ay sí, me pillaron! ¡El hombre por el que me peleé con Pamela Díaz fue Esteban Paredes! Me lo sacaron chiquillas, me muero. Fue el hombre por el que me tienen demandada el día de hoy. Y lo peor es que parece que Pamela no se lo comió, fue la amiga. Ella es la culpable por vestirse igual. Me pasó por enamorada, nunca más me enamoro ni me fijo en nadie», señaló.