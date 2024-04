Se confirma querella de Pamela Díaz contra Hugo Valencia y Adriana Barrientos por fuertes acusaciones de drogas

Recientemente, se dio a conocer que Pamela Díaz interpuso una querella contra Adriana Barrientos y Hugo Valencia debido a unas graves acusaciones en su contra.

Recordemos que la polémica comenzó cuando se filtró un video de Daniela Aránguiz en Tierra Brava, donde le señaló a Luis Mateucci que La Fiera «metió hasta marihuana pa’ dentro del reality, ¿me estás hue…?».

Situación que dio mucho que hablar en el programa de farándula Zona de Estrellas.

De hecho, Hugo Valencia expresó: «Daniela Aránguiz aseguró que esta mujer es prácticamente una narcotraficante».

Por otro lado, según consignó ADN, Adriana Barrientos indicó: «75 kilos de marihuana, al kilo cinco millones (de pesos)… la Pamela ganó alrededor de 1.800 millones de pesos».

Ante esto, Pamela Díaz aseguró que tomaría acciones legales. De hecho, en Podemos Hablar señaló: «Ya hicimos todas las demandas que corresponden. Pero a todos, hasta el canal Zona Latina, a todos».

Además, La Fiera agregó: «No soy narcotraficante y otra no llevé marihuana, ni menos una maleta con setenta y tantos kilos y yo no gané 1200 millones de pesos. Si hubiese ganado eso, no estaría sentada acá ahora».

La querella de Pamela Díaz

Según informó ADN, Pamela Díaz interpuso una querella por «calumnias graves con publicidad a través de medios de comunicación» contra los panelistas de Zona de Estrellas que lanzaron duras acusaciones contra ella.

Ante esto, en conversación con Publimetro, La Fiera señaló que espera que «se haga justicia. Yo no tengo problemas en que la gente hable de mí y todo».

Sin embargo, Pamela Díaz explicó que «creo que como está el país hoy con el tema de la droga y los narcos, que me traten casi como que yo llevo droga a otro país… Tengo otras marcas que me venden, tengo hijos, hay cosas que yo te aguanto y otras no».

Además, la exparticipante de Tierra Brava también mencionó: «No me interesa que Adriana ni Hugo me pidan disculpas públicas. A mí no me sirve de nada. Voy a hacer todo como corresponde legalmente».

Cabe destacar que de acuerdo a ADN, a través de esta demanda, Pamela Díaz solicita tres años de reclusión en su grado medio y una multa de 150 UTM, lo que se traduce en un monto cercano a 10 millones de pesos para Hugo Valencia y Adriana Barrientos.