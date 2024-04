Daniela Aránguiz revela que conocida chiquilla le estaría coqueteando a Luis Mateucci en «¿Ganar o Servir?»

Desde hace un tiempo se está grabando «¿Ganar o Servir?», reality que próximamente será emitido por las pantallas de Canal 13.

Si bien aún no se estrena, ya comenzaron a surgir rumores sobre el encierro. Uno de estos es que una chiquilla estaría muy interesada en Luis Matucci.

Cabe destacar que la que soltó esta pepita fue la misma Daniela Aránguiz, en el prográma «Sígueme» de TV+, luego de ser consultada sobre cómo está su pololo.

En este sentido, la exparticipante de Tierra Brava señaló que, de acuerdo a sus fuentes, Fran Maira estaría detrás de Luis Mateucci.

«Yo ya sé que algunas le han tirado como sus cositas. Le han servido con más ganas. Como la Fran Maira», partió indicando Daniela Aránguiz. Además, la panelista de «Sígueme» agregó que «sé que ahí no hay chance».

Cabe destacar que la exchica Mekano señaló que cree que Luis Mateucci se ha portado bien en «¿Ganar o Servir?», ya que viajará a Perú para verlo competir en la final de Tierra Brava. Instancia en la que el argentino competirá contra Fabio Agostini.

Por otro lado, según consignó Radio Corazón, Daniela Aránguiz dejó claro que en el caso de que Luis tenga algo con alguien en el encierro no se lo perdonará y terminará su romance.

El interés de Fran por Luis Mateucci

Cuando se confirmó la participación de Fran Maira en «¿Ganar o Servir?», la chiquilla señaló: «Me gustaría tener algún tipo de romance, estoy soltera. Soy bisexual, me gustan las mujeres y los hombres. Me gusta mucho la masculinidad, me gustan más los hombres, pero me atraen más sexualmente las mujeres y también estaría abierta a estar con una mujer».

«De los que voy a tener de compañeros, Luis es físicamente de todo mi gusto. Si no hay más tipos ricos, puede ser con alguna chiquilla. Camila Recabarren es una que me parece súper atractiva», agregó en dicha oportunidad.