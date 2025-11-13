¿Qué hacer si no puedes presentarte como vocal de mesa? Revisa lo establecido por el Servel

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile. Instancia en la que el voto es obligatorio y miles de ciudadanos fueron designados como vocal de mesa.

De este modo, muchas personas se preguntan qué pasa, si es que no pueden cumplir con esta función y si es que pueden justificar su ausencia.

¿Se puede justificar tu ausencia como vocal de mesa?

Desde el Servicio Electoral (Servel) se informó que el plazo para quienes no puedan desempeñar estas funciones presentarán sus excusas ya finalizó.

Los días para hacer este trámite se desarrolló entre el lunes 27 y miércoles 29 de octubre.

De este modo, quienes no presentaron sus excusas en dicho periodo ya no pueden hacerlo.

Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo a lo informado por el Servel, las personas que fueron designadas como vocal de mesa y no asistan a cumplir esta labor deben ser denunciados ante el Juzgado de Policía Local y arriesgan multas que se encuentran entre 2 a 8 U.T.M. Esto se traduce en aproximadamente entre $138.000 y $554.000.

Revisa a continuación las causas aceptadas por el Servel para excusarse:

Ser miembro del Colegio Escrutador o tener alguna inhabilidad contemplada en el artículo 45 (como ser candidato, autoridad pública, ser no vidente, analfabeto, etc).

Estar fuera del país o vivir en una localidad que esté a más de 300 kilómetros del local de votación.

Que en los mismos días y horarios tenga que cumplir otra función que encomiende la ley.

Tener más de 70 años.

Estar física o mentalmente inhabilitado de ejercer la función. Esto se debe acreditar con un certificado médico.

Tener que realizar labores hospitalarias durante el día de la elección.

Estar embarazada, o ser madre o padre de un niño menor a dos años.

Cuidar a un adulto mayor en situación de dependencia o persona discapacitada.

Recuerda que puedes revisar si es que fuiste vocal de mesa y en qué mesa deben votar en el sitio web del Servel con tu RUT.

También te podría interesar: ¿Por qué no se pueden publicar encuestas en Chile en estos días y cuál es la multa?

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google