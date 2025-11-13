Felipe Avello revela por qué no ha vuelto al Festival de Viña y confiesa por qué no le gusta que le digan «Pececillo»
Felipe Avello se refirió a la posibilidad de volver a la Quinta Vergara y también habló de su popular apodo "Pececillo".
Recientemente, en su visita a Quito, Felipe Avello conversó con la radio Los40 de Ecuador. Instancia, en la que entregó detalles sobre su paso por el Festival de Viña y también de su conocido apoco «El pececillo».
De este modo, con respecto a un posible retorno a la Quinta Vergara, indicó: «No me he atrevido a volver. He tenido invitaciones de parte de la organización, pero no se han dado las cosas para volver a ir. Pero sí, fue una tremenda experiencia el Festival de Viña que, sobre todo para los humoristas, es una tremenda plataforma».
«Los catapulta al éxito, o también puede una carrera verse frenada si es que no te va bien. Allá al público de Viña le dicen ‘el monstruo’, que si al público no le gusta, sobre todo el comediante, se lo come. No literalmente, pero lo abuchea. A mí, afortunadamente, no me comió, me escupió, no, tampoco. Me recibió bien», agregó Felipe Avello.
Felipe Avello y su apodo «Pececillo»
Además, en esta instancia también le consultaron al humorista con respecto a su popular apodo «Pececillo». En este sentido, el comediante indicó: «Lo que pasa es que yo soy un veterano, quizás no se me nota tanto (…) Yo arranqué muy joven en los medios, primero en la televisión regional del pueblo de donde yo soy, después haciendo pequeños monólogos, y ahí cuando era más joven tenía un baile, pero era una parodia: ‘El baile del pececillo'».
«Y luego quedó esa parodia como que ‘El pececillo’ no era el baile, sino que era yo. En esos años, claro, no me importaba, pero hoy, cuando ya pasé los 50, que me digas ‘Pececillo’ me incomoda (…) Quiero volver a mi nombre: Felipe, el ballenato», añadió Felipe Avello.
