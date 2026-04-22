«Lamentablemente tengo unas condiciones con las que estoy trabajando. Puede ser que me tenga que retirar antes de tiempo»
El histórico cantante de reggaetón indicó que si bien no ha detenido su carrera todavía, si ha tenido que bajar el ritmo.
Hace algunos días, el icónico cantante Divino estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno» para adelantar lo que fue su presentación en La Fiesta del Memo, donde se presentó el pasado sábado. Además, el artista también habló de otros temas de su carrera, por ejemplo un posible retiro adelanto.
El intérprete de éxitos como «Simple Bandolero» reveló en conversación con Jaime Proox y Rosinelli que enfrenta algunas complicaciones relacionadas con su estado de salud, por lo que ha tenido que bajar el ritmo de su carrera.
«Me he tomado un tiempo para dedicarme a mi salud, al negocio de mi esposa y a mi hijo que está creciendo y necesita atención en la escuela y el deporte. No es que esté parado, pero estoy con calma», confesó Divino .
Posteriormente, el cantante fue consultado con respecto a cuándo le gustaría retirarse. En este sentido, respondió que siempre quiso hacerlo estando, viejito, pero que por salud esto se ve complicado.
«Siempre fue mi sueño retirarme viejito, pero lamentablemente tengo unas condiciones de salud con las que estoy trabajando. No me han parado, pero hay que darles atención. Puede ser que me tenga que retirar antes de tiempo», reveló Divino
De todos modos, dio a conocer que antes de retirarse quiere darle un regalo a sus fanáticos, en lo que aseguró que ya está trabajando. «Antes quiero dejarle algo al público: un buen discazo y un año o dos años de show. Sería la última girita».
Divino revela colaboraciones con artistas chilenos
En el inicio de la entrevista en RadioActiva, el popular artista confesó que recientemente se juntó con Forest, con quien viene algo en camino. «Estuvimos en el estudio e hicimos algo muy bonito», indicó.
Sin embargo, esto no es todo. También reveló que hizo un remix de «Ya estoy llegando» con Bayron Fire, el que también se espera que salga en un tiempo.
