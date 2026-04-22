Exitoso desarrollo de la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2026: más de 71 mil capacitaciones y sobre 13 mil asistentes

La decimocuarta edición de la Gran Feria de Capacitación de Sodimac, realizada entre el 16 y el 18 de abril en Estación Mapocho, cerró con una alta convocatoria de maestras y maestros del rubro de la construcción. La instancia ofreció un completo programa de actividades presenciales y online, orientadas a fortalecer habilidades, actualizar conocimientos y abrir nuevas oportunidades laborales.

A lo largo de las tres jornadas, se impartieron más de 71 mil capacitaciones gratuitas en formatos presencial y digital. Estas abordaron áreas clave como electricidad, gasfitería, sistemas constructivos, terminaciones, seguridad, herramientas, jardín, revestimientos, soldadura y climatización. En total, se desarrollaron 170 cursos dictados por distintas marcas auspiciadoras, distribuidos en seis salas temáticas, junto con una muestra de 80 stands que exhibieron innovaciones del sector.

Miles de asistentes en la Gran Feria de Capacitación de Sodimac

El evento también destacó por su alcance, con más de 13.500 asistentes presenciales y sobre 105 mil visitas en línea. A esto se sumaron 50 mil personas que siguieron la transmisión en vivo, la que incluyó la ceremonia inaugural, entrevistas, capacitaciones y paneles de expertos. La feria logró así una amplia cobertura tanto en Chile como en otros países de América Latina a través de su plataforma digital, consolidándose como el principal encuentro de formación del sector en el país.

En esta versión, INACAP —que participa hace cuatro años— dictó cuatro cursos enfocados en fundamentos eléctricos, soldadura, climatización y diseño de instalaciones de gas. En tanto, el Centro de Formación Técnica Santo Tomás se sumó por segundo año consecutivo con el curso “Metalcon: Construye Rápido, Construye Mejor”. Todas estas capacitaciones entregan certificados de aprobación y permanecerán disponibles de manera gratuita en formato on demand hasta el 30 de abril.

Uno de los momentos más destacados fue la ceremonia de graduación de 100 becados en electricidad y gasfitería, quienes completaron el programa que permite obtener la Licencia de Instalador Autorizado de la SEC. Esta iniciativa, impulsada por Sodimac junto a las marcas Rheem y Bticino, y certificada por TerraCertif, permitió que los participantes culminaran un exigente proceso formativo. Entre los egresados, destacaron cuatro mujeres —una en electricidad y tres en gasfitería—, reflejando el avance de la participación femenina en la industria.

La Gran Feria de Capacitación, junto con el Círculo de Especialistas, forma parte del compromiso de Sodimac con las y los profesionales de la construcción. Este último programa ya supera el millón de socios inscritos, posicionándose como la red de beneficios más grande del sector.

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