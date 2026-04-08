«Vamos a intentarlo una más»: Impacto en el mundo del espectáculo por reconciliación de popular pareja que había terminado hace algunos días
La misma modelo fue la que en plena entrevista reveló que tomaron la decisión de darse una nueva oportunidad.
Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha dado mucho que hablar en el mundo de la farándula que involucra a una pareja que hace poco había anunciado su quiebre.
Se trata ni más ni menos que de Coté López y Lucas Llama, quienes optaron por retomar su relación.
La noticia la confirmó la misma modelo en una reciente entrevista, donde entregó detalles al respecto.
Esto ocurrió después de que en el espacio digital «Malos Perdedores» conducido por Claudio Michaux y Pamela Díaz, la empresaria fue consultada por su relación amorosa.
«¿Estás en relación en estos momentos, si o no?», le preguntaron. Ante lo que, Coté López respondió positivamente.
En este contexto, Camilo Huerta les preguntó si es que volvieron. En este sentido, la influencer señaló: «Si, vamos a intentarlo una más».
La ruptura de Coté López y Luca Lama
El quiebre de esta pareja se había conocido hace solamente algunos días. Momento en el cual Coté López pasaba por un delicado estado de salud, por el cual incluso se sometió a una cirugía.
A través de historias de Instagram, le consultaron: «Terminaron con Lucas? Porque andaba a caballo cuando estabas en la clínica y ahora en la playa».
En se contexto, Coté López respondió: «Sí, hace algunos días».
«Prefiero aclararlo altiro para que no empiecen especulaciones o inventos de engaños o cosas por el estilo», añadió.
Además, Coté López destacó el apoyo que ha recibido por parte de Lama. «Creánme que nadie nunca me dio tanta seguridad en ese ámbito que él. El término fue netamente porque estamos en etapas diferentes de la vida y es difícil intentar coincidir», indicó.
«Igual me fue a ver a la clínica, lo adoro y todo lo mejor para él», concluyó en dicha oportunidad.
