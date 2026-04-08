Esta es la respuesta de la ex Posta Central a la acusación de negligencia médica por muerte de esposa de comediante de Los Atletas de la Risa

El Hospital de Urgencia Asistencia Pública, conocido como la ex Posta Central respondió a la denuncia del humorista Juan Carlos Donoso. Resulta que el comediante de Los Atletas de la Risa acusó que Myriam, su esposa fue víctima de negligencia médica.

La mujer falleció en la madrugada de este miércoles y luego de esto, el comediante y su hija fueron hasta la Policía de Investigaciones para denunciar la situación.

Ex Posta Central responde a las acusaciones de presunta negligencia médica

Luego de las acusaciones de la familia, desde el centro médico emitieron un comunicado oficial. En este sentido, lamentaron la muerte de la mujer y mandaron condolencias para su círculo cercano.

En este sentido, desde la ex Posta Central indicaron: «La paciente ingresó durante la noche del martes al Servicio de Urgencia, donde, luego de la evaluación inicial, fue diagnosticada con una pancreatitis aguda grave, recibiendo atención médica acorde a su condición de salud».

«Durante su evolución, la paciente presentó una descompensación de carácter severo, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación efectuadas por el equipo clínico, se constató su fallecimiento en horas de la madrugada de este miércoles», se agrega en el texto.

Además, debido a las graves acusaciones en su contra, desde la ex Posta Central señalaron que empezarán una revisión interna. «Hemos instruido la revisión de los antecedentes clínicos y administrativos del caso, con el fin de esclarecer lo ocurrido», se indica en el comunicado.

Y para finalizar, el centro médico aseguró que tendrán una actitud colaborativa con el entorno de Myriam. «Reiteramos nuestra disposición a colaborar con la familia en todas las instancias que correspondan y poner a disposición todos los antecedentes necesarios en los procesos que se estimen pertinentes», finalizaron.

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