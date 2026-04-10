Revelan fotografía de Elvira López tras años alejada de la televisión y lanzan desubicado comentario

A pesar de estar alejada del mundo de la televisión, la actriz Elvira López ha estado en el centro de atención últimamente debido a rumores que surgieron sobre su estado de salud.

En este sentido, en el capítulo de Primer Plano del domingo pasado se habló del caso. Sin embargo, esto no terminó de buena manera. De hecho, la intérprete se contactó en vivo con el espacio y compartió un duro descargo.

«Estoy emputecida, conchetu…, emputecida y además me siento absolutamente traicionada con el editor de este programa», indicó Elvira López en dicha oportunidad. Además, agregó: «No sé de dónde mier… inventaron eso o que estaba mal».

En esta misma oportunidad, la actriz que brilló en «Brujas» reconoció que no tiene intenciones de volver a la actuación ni a la televisión.

Asimismo, se mostró tan molesta que incluso advirtió que podría tomar acciones legales. «Cuando termine el programa voy a hablar con mi abogado», lanzó.

Y recientemente, en otro espacio televisivo dieron a conocer un registro de Elvira López luego de varios años alejada de las cámaras.

Filtran fotografía de Elvira López

Durante la jornada de este jueves, en el programa de farándula de Zona Latina, «Que te lo digo», aseguraron tener una foto de la actriz luego de no ser vista en años.

«Me acaban de informar que a nuestro switch llegó una imagen exclusiva de la persona más buscada del último tiempo. Algunos decían que se encontraba en una clínica psiquiátrica, otros que estaba secuestrada por su marido», señaló el animador del programa Sergio Rojas.

Además, añadió: «Ustedes saben que una imagen vale más que mil palabras».

Posteriormente, exhibieron la fotografía, en la que Elvira López aparecía con jovkey y lentes de sol . En este sentido, Paula Escobar indicó: «Hay poco de foto en tu filtro».

En tanto, Sergio Rojas expresó: «Es Willy Wonka, dicen acá, del switch».

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