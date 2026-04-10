Weonaaa Fest 2026 llega este sábado a Teatro CEINA: comediantes confirmadas y cómo comprar entradas

Se acerca la cuarta versión del tan esperado Weonaaa Fest. Evento que tiene la finalidad de darle visibilidad a mujeres de la comedia y que se ha posicionado como uno de los principales encuentros del stand up femenino en Chile.

El festival se se desarrollará este sábado 11 de abril en Teatro CEINA y se espera que lleguen alrededor de 800 asistentes.

Weonaaa Fest tiene una parrilla compuesta por grandes figuras de la escena nacional. Instancia en la que habrá rutinas de comedia en vivo y también un espacio de conversación con el público. De este modo, se fortalece el espíritu colectivo del festival.

El line up se compone por Javiera Contador, Natalia Cuevas, Yamila Reyna, Maly Jorquiera, Darinka González, Esterito, Lis la Cubana, Rossy Rossy, La Kari y Vale Vieira. A ellas se les suman las las comediantes Flor de Loto y La Verborrea, quienes son fundadoras del evento.

En este sentido, estas doce artistas tendrán rutinas seleccionadas especialmente para esta instancia en un formato dinámico que pasará por diversos estilos y generaciones del humor.

Vale señalar que uno de los momentos principales de Weonaaa Fest 2026 será el conversatorio en vivo, el que estará a cargo de la artista Maitén Montenegro, quien liderará este espacio junto a las comedias que dirán presente.

De este modo, la participación de Montenegro, aporta una mirada intergeneracional y una trayectoria emblemática al evento. En este sentido, se fortalecen los objetivos de abrir espacios de conversación, compartir experiencias y acercar a los presentes a los procesos creativos que hay detrás de la comedia.

¿Cómo comprar entradas para Weonaaa Fest 2026?

Las entradas para este evento que busca ampliar la presencia femenina se encuentran disponibles a través de comediaticket.cl.

Esta es una gran oportunidad, para vivir un festival que desde sus versiones anteriores, ha reunido a miles de personas. De este modo, se ha consolidado una comunidad que se reúne todos lo años para celebrar el humor y la diversidad de voces.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google