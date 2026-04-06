El Desestrece: comediante nacional dejó la patá en redes sociales con su debut en el programa de Canal 13

Ayer vio la luz el esperado programa de humor de Canal 13, ‘El Desestrece’, espacio en el que varios humoristas se presentan con un dinámico show y con sketches entremedio.

El elenco está compuesto por Luis Slimming, Marcelo ‘Coronel’ Valverde, Héctor Romero, Pamela Leiva, Karol Blum, Cynthia Gallardo y Fran Medina.

Y una de las integrantes, tuvo su debut en la televisión. Suele hacer stand up comedy en bares y telonea a diversos humoristas destacados del país.

De hecho, es hija del comediante reconocido por haber sido parte del dúo dinámico del humor. Ahora, en su primera vez en televisión, el público y las redes sociales respondieron a su espectáculo.

Anteriormente dio una entrevista en la cual detalló que de todos sus hermanos, solo ella se interesó en la comedia.

Fran Medina en El Desestrece

Se trata de Francisca Medina, comediante que se destaca por su humor negro y carisma. Muchos la reconocen por ser la hija del famoso ‘Indio’ de Dinamita Show.

La presentación de Medina fue una de las mejor recibidas por el público, quienes evidenciaron estar pasándola bien. Su rutina la tituló como ‘No soy la hija del Indio’.

Su relato estuvo cargado de humor negro, donde contó experiencias relacionadas a las hospitalizaciones y problemas de salud que enfrenta su padre. Hizo burlas hacia el parecido que tiene con el Indio.

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La presentación terminó siendo aplaudida por el público y teniendo buen recibimiento en las redes sociales, donde varios evidenciaron que la humorista lleva el talento en la sangre.

“Lo que se hereda no se hurta”, “Me gustó su ritmo”, “Lo mejor del programa” y “Buenas tallas”, fueron parte de las opiniones sobre Medina en El Desestrece.

El nuevo estelar del 13 alcanzó un promedio de 411.529 personas por minuto online, con un peak de 589.684 a las 22:51 horas.

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