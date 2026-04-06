THE LEGEND, la obra que repasa la historia de Michael Jackson llega a Santiago: fechas, dónde y cómo comprar entradas

La historia, la música y el legado de Michael Jackson llegarán a Santiago con THE LEGEND – La Historia del Rey del Pop, una obra teatral que repasa la vida del artista con solamente dos funciones.

Las funciones se desarrollarán los días 10 y 11 de abril, a las 21:00 horas en Centro Parque, en medio del gran interés que hay en el mundo por el «Rey del Pop», lo que ha sido impulsado por el próximo estreno de su película.

Este espectáculo teatral es dirigido por Gustavo Becerra y cuenta con la producción y guión de Corvas Producciones. En total, más de 22 artistas estarán en el escenario. Entre ellos, bailarinas, cantantes y músicos, quienes darán vida al recorrido, en el que se revivirán grandes momentos vividos por Michael Jackson.

Vale señalar que esto no es tributo convencional. THE LEGEND tiene propósito de ser una experiencia teatral contemporánea desde el lenguaje teatral, apoyada por un gran despliegue visual que incluye pantallas LED, escenografías dinámicas y coreografías de alto nivel.

Uno de los puntos fuertes del espectáculo es la música en vivo, con la dirección musical de Jamie Ceja. Sobre el escenario habrá una banda compuesta por cuatro músicos y tres coristas, buscando recrear la potencia y matices de la carrera de Michael Jackson.

La obra también aborda temas como la fama, la salud mental y el rol del arte. De este modo, se entrega una mirada actual con respecto al impacto cultural del artista.

Este proyecto también llegará a otros lugares del país. El 22 de mayo, a las 20:00 horas al Teatro Municipal de Temuco y el 23 de mayo, también a las 20:00 horas al Teatro Cervantes de Valdivia.

Entradas para THE LEGEND en Centro Parque

Las entradas para las funciones de The Legend en Centro Parque se encuentran disponibles a través del sistema Passline. Los precios se encuentran entre $25.000 y $40.000.

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