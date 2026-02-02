«Michael»: Lanzan primer adelanto de la película de Michael Jackson y revelan fecha de estreno

La película del rey del pop está cada vez más cerca. Lionsgate y Universal Pictures International lanzaron oficialmente el tráiler de Michael, la cinta biográfica de Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes de la cultura pop.

La cuenta de Instagram @michaeljackson publicó el afiche oficial, en el que se aprecia al protagonista Jaafar Jackson, sobrino del fallecido artista, el cual tiene un parecido casi idéntico al cantante, usando uno de los icónicos outfits de su tío. También se logra ver la fecha oficial de lanzamiento, que está programado para el 24 de abril.

¿Qué veremos en la cinta?

De acuerdo al tráiler, la película no solo mostrará el lado exitoso de la historia, sino que seremos testigos de sus primeros pasos en The Jackson 5 hasta su salto a la fama con el álbum “Thriller” a comienzos de los años 80.

Dentro de la trama, también se explorará etapas como la polémica relación que tuvo con su padre, el grave accidente que vivió mientras grababa un comercial y el cuidado del chimpancé Bubbles. El protagonista Jaafar Jackson deberá plasmar estos episodios y además bailar, cantar y usar los conocidos looks del cantante.

Además, veremos el traspaso de su historia mediante las presentaciones más reconocidas de Michael Jackson como solista.

La dirección está a cargo de Antoine Fuqua, conocido por la película Día de Entrenamiento y Graham King en la producción, el mismo que realizó Bohemian Rhapsody. El estreno de Michael contará con una gran campaña promocional, teniendo presencia hasta en el Super Bowl. Se espera que este sea una de las películas biográficas más relevantes del año.

El famoso rey del pop falleció el 28 de agosto de 2009. Según un forense de Los Ángeles, la causa de muerte fue por intoxicación aguda por Propofol, y su combinación letal de medicamentos recetados.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google