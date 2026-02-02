«Finalmente sí eran pareja»: Populares actores chilenos fueron vistos juntos en importante evento y las redes estallan

Recientemente, dos actores chilenos sorprendieron tras ponerle fin a los rumores y confirmar que se encuentran en una relación amorosa.

Estamos hablando de Jorge Arecheta y Octavia Bernasconi, quienes en la alfombra roja de los Premios Caleuche aparecieron juntos por primera vez en un evento público.

Los intérpretes desfilaron juntos y si bien no hablaron directamente de su relación con los medios, muchos sintieron la imagen de ellos juntos como una confirmación del romance.

El registro de Jorge Arecheta con Octavia Bernasconi

En la cuenta de Instagram de Chileactores, se compartió un registro en el que se ve junto a los actores, lo que se difundió rapidamente y generó múltiples reacciones.

En este video se les vio a ambos riendo y bastante cercanos, lo que fue advertido por usuarios de redes sociales.

«Finalmente si eran pareja»; «¡Se ven tan lindos! ¡Octavia y Jorge!»; «Jorge Arecheta el mas lindo de esta sesión»; «El arecheta si andaba con la actriz», fueron algunos comentarios que recibió el post.

Sin embargo, hubo cibernautas que se refirieron al quiebre del patrimonio de Jorge Arecheta con la también actriz Josefina Fiebelkorn.

«Me gustaba más Josefina»; «Qué duro ver a Jorge con Octavia. Josefina es de las mujeres más hermosas y talentosas, no se entiende»; «Que descaro aparecer juntos», escribieron algunas personas en la publicación.

Es importante mencionar que desde hace meses se venía rumoreando sobre un romance entre Jorge y Octavia. En concreto, las especulaciones iniciaron luego de que ambos fueran parte de la teleserie «Los Casablanca».

