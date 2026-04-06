Nueva renuncia remece a Primer Plano de Chilevisión: «Uno tiene que estar donde sienta cómodo»

Durante este fin de semana, un reconocido panelista confirmó a través de su canal de difusión en Instagram que tomó la decisión de renunciar a Primer Plano de Chilevisión.

Estamos hablando de Danilo 21, quien tuvo palabras de agradecimiento con el programa y con la animadora, Fran García-Huidobro.

«Para todos los que están preocupados por mi participación en Primer Plano: como les comenté en el podcast, no tengo intenciones de seguir en el proyecto», indicó el comunicador que fue parte del panel junto a Vasco Moulian, Cecilia Gutiérrez, Francisca Merino y Pablo Candia.

«Renuncié al panel para dedicarme a proyectos que me apasionen con equipos que me valoren y respeten», añadió.

Danilo 21 reconoció que estuvo pensando por un buen tiempo esta decisión. «Uno tiene que estar donde uno se sienta cómodo, se sienta valorado, y donde uno sienta que las cosas se manejan de una manera en un ámbito profesional», expresó.

Además, valoró el aprendizaje que obtuvo durante esta experiencia. «Me llevo lo bueno. Siento que dentro de lo que estuve en el programa lo hice bastante bien. Aprendí un montón, el programa tiene un equipo de periodistas increíble, hay gente súper talentosa tras cámaras y hay otra gente que me sorprendió», indicó.

Danilo 21 valora apoyo de Fran García-Huidobro

Danilo Peña (nombre real del influencer) tuvo palabras de agradecimiento para la animadora del espacio.

«No la conocía, pero le agradezco mucho, porque fue la única persona que estuvo preocupada de mí cuando pasó este tema y nada, yo esas cosas no las voy a olvidar, estoy muy agradecido por eso, por lo que aprendí. Voy a seguir para adelante porque para atrás no rinde», expresó.

Además, Danilo 21 expresó: «Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, y cuando se abre una ventana hay todo un mundo por descubrir».

Vale señalar que por el momento, el comunicador continuará en Chilevisión al menos hasta fin del mes. Recordemos que pertenece a El Var, de Fiebre Baile.

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