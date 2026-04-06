Dijo la verdad: Maripán se confesó sobre la difusión de fotos íntimas de Carmen Tuitera sin su consentimiento

Una antigua polémica había involucrado al futbolista Guillermo Maripán con Carmen Castillo, mejor conocida como ‘Carmen Tuitera’.

La razón, porque la influencer había increpado al futbolista por tener actitudes sin responsabilidad afectiva hacia una ‘relación’ amorosa que tenía con la mujer.

Tras conocerse el dato, Maripán desmintió haber tenido una relación con Carmen Tuitera, y arrojó unas tensas palabras hacia la influencer.

Y lo más grave fue que se difundieron imágenes íntimas de Carmen a las redes sociales, lo cual generó una denuncia hacia Maripán, ya que esas fotos fueron enviadas a él, entendiéndose así que fue el futbolista quien habría difundido las fotos.

Y ahora, se dio a conocer cuáles fueron las declaraciones de Maripán a la Fiscalía sobre la situación.

Los detalles sobre la filtración de fotos privadas de Carmen Tuitera

En la declaración, el futbolista contó la verdad para destapar quién filtró las imágenes privadas de Carmen Tuitera.

Se decía que la filtración la hizo ella misma, pero no fue así.

Maripán admitió que fue él quien envió las imágenes íntimas de Tuitera a la cuenta de farándula ‘Infama’.

“Si la publican ustedes la publicará otra página, les doy la primicia. Pero ya me expusieron, si quiere jugar a esto no me voy a callar”, escribió el futbolista al enviar las fotos.

A la vez, se reveló que él tenía contacto con el sitio de espectáculos. Fue así como decidió compartir la imagen privada en modo efímero, para que solo se pueda ver una vez.

La foto era una captura de pantalla donde conversaba con Carmen, con fecha de diciembre del 2024.

Lo que dijo Maripán sobre la filtración de imágenes

El pantallazo era una conversación entre ambos y un video donde se ve a Tuitera mostrando una parte de sus glúteos en ropa interior.

Sobre la filtración, Maripán dijo que “este acto fue un arrebato fruto de mi angustia, miedo e irritación del momento” y explicó que por el modo de visualización “sólo podía ser abierto por el destinatario en una única oportunidad”.

Por ello es que dijo que Tuitera recibió un registro editado del chat y que “es evidente que el destinatario de Infama.cl fotografió la pantalla de lo que compartí”.

El objetivo del futbolista era frenar las publicaciones que afectaron su imagen pública. Sin embargo, destacó que nunca difundió los registros y que la situación se salió de control.

Finalmente, calificó la ‘relación’ con Carmen Tuitera como “un coqueteo informal”.

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