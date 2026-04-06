Contó la firme: Esta fue la razón por la que Joche Bibbó terminó con Dominique Gallego

Joche Bibbó, el argentino que se hizo conocido en los realities ‘40 o 20’ y ‘Mundos Opuestos’, habló recientemente sobre su pasada relación con Dominique Gallego.

En concreto, confesó el motivo por el cual decidió terminar la relación.

La pareja se había ganado el cariño del público que veía el reality, siendo una de las relaciones más queridas que traspasó la pantalla y convivieron juntos fuera de la TV.

Los motivos, apuntaron a una antigua pareja que tenía la ex presentadora de programas.

Esto fue lo que dijo Joche Bibbó

Joche estuvo invitado al programa ‘Relaja2’ de Tiempo X, espacio donde confesó todo.

En ese entonces, cuando estaba conociéndose con Gallego, detalló que ella se encontraba en proceso de separación con quien fue su esposo, lo cual convirtió la relación en ‘un quilombo’.

“Ella tenía una pareja, estaba en una situación divorciándose del marido de su primer hijo, y estaba todo medio enquilombado”, dijo Joche.

A la vez, comentó que conoció a la familia Gallego, y que todo estaba bien. El único problema era que su ex pareja ‘no la superaba’.

“Conocí a la familia de ella pero, por el otro lado, estaba esta persona que todavía no tenía como las cosas superadas”, dijo.

“Por ahí te llamaban, te molestaban. Yo estaba cagado de miedo porque no sabía quién era la persona, entonces por ahí te llamaban y te decían cosas”, añadió.

Aunque aclaró que no llegó a las amenazas, igualmente había incertidumbre por lo que podría hacer:

“No eran amenazas, pero como que todavía había una persona que estaba sufriendo por ella”. Y por esa razón, decidió dar fin a la relación.

El reencuentro de Joche y Dominique Gallego

Pasó el tiempo y los rostros de TV se reencontraron en otro reality, que fue la primera versión de ‘Mundos Opuestos’.

Sin embargo, Joche estaba en una relación con Michelle Carvalho, algo que no terminó muy bien, puesto que la modelo ingresó al encierro para decirle a Joche que le fue infiel.

Después de la situación, Bibbó contó que Dominique volvió a ser parte de su vida, ya que lo ayudó en el proceso tras terminar con Michelle.

Pero finalizó el reality y ambos tomaron caminos distintos, manteniéndose alejados de la farándula nacional.

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