Pincoya desata el caos en Gran Hermano Argentina: escupió a compañera, hizo grave denuncia y terminó sancionada

Recientemente, la chica reality chilena Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya protagonizó una nueva polémica al otro lado de la cordillera, en Gran Hermano Generación Dorada.

En esta instancia, se vivió una tensa situación con su compañera Tamara Paganini que escaló de gran manera.

Vale señalar que el conflicto empezó por el uso de la de la lavadora. Si bien en un inicio parecía algo menor, el problema empeoró y se vivió un duro enfrentamiento entre ambas participantes.

Nueva polémica de Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada

Tal como se pudo ver en los registros que se han viralizado, la discusión tuvo grandes gritos y provocaciones.

Incluso, Pincoya reconoció que escupió a Tamara. Sin embargo, esta última no tardó en reaccionar y le lanzó el liquido de una taza en su pierna.

En este contexto, Jennifer Galvarini acusó que fue quemada y pidió asistencia médica. «Está caliente», mencionó, insistiendo en que sea revisada por un profesional.

Vale señalar que ante esta situación, los demás participantes de Gran Hermano Generación Dorada intervinieron para calmar la situación. Incluso quisieron ayudar a la chilena con agua fría, sin embargo, esta optó por esperar a un especialista.

Este incidente terminó con distintas versiones al respecto. Participantes del encierro entregaron sus declaraciones, lo que generó gran tensión. Mientras que desde la producción determinaron que la reacción de Pincoya fue exagerada, ya que el líquido no habría estado caliente, por lo que fue sancionada.

«Formas parte de la próxima placa; además, te niego el derecho a nominar la semana que viene y no podrás jugar la prueba por el liderazgo. Esa es mi decisión», indicó la voz de Gran Hermano.

En tanto, en redes sociales, diversas personas entregaron detalles al respecto. En este contexto, Cony Capelli compartió un tweet consultando sobre lo qué pasó y se llenó de respuestas de cibernautas.

«Tamara ex participante del gh del 2001 entró como reemplazo. Desde la primera semana que estuvo buscando para provocar la pelea. Le robaba el mate a Pincoya, la mandó a callar y a limpiar, le apagó más de una vez el lavarropas a Pinco»; «Lo peor es la xenofobia Coni solo por ser chilena la odian sancionaron a pinco y los supuestos súper jugadores están pidiendo que la gente la saque está semana»; «Están tildado como que todos la odian por ser chilena, cuando no es así. Al principio el público general (arg) la amaba. Ella era un show. Pero se fue mandando varias…. Y empezó a caer cada vez peor. Y ahí si, al empezar a caer mal…», fueron algunas de las respuestas que recibió Cony Capelli.

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