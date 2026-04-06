“Guru Guru…”: La talla sin filtro de Luis Slimming a Mara Sedini que sacó carcajadas en «El Desestrece»

Este domingo por fin se estrenó el programa de humor de Canal 13, ‘El Desestrece’, espacio liderado por Luis Slimming y conducido por Martín Cárcamo.

Al inicio del show, Slimming comenzó con algunas ‘tallitas pa’ distender’ que dejó al público cargado de risas por sus chistes sobre diversos temas que han sido tendencia estas semanas.

Y una de ellas fue sobre la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

El chiste no pasó desapercibido por el público y los cibernautas que rápidamente comenzaron a viralizar el momento.

El inicio de El Desestrece

El humorista comenzó hablando sobre el precio de la bencina, el viaje espacial a la luna, la embestida que se produjo en un mall de La Florida y la situación de Rojas Vade. También habló sobre ‘Guru Guru’, el invitado de esa noche.

Pero eso no es todo, ya que después aprovechó la oportunidad y troleó sin filtro a Mara Sedini, la vocera de Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Slimming lanzó un comentario sobre la curiosa forma de hablar de la vocera que se ha vuelto tendencia, como también los dichos de ella ante situaciones surgidas en La Moneda.

La broma de Luis Slimming a Sedini

Fue así como dio su opinión sobre la vocera:

“A propósito de Guru Guru, supe que se encontró con la vocera de Gobierno. Se encontró en un ascensor con ella…”, fueron sus primeras palabras

“‘¿Akekikoká?’ y Guru Guru le dijo ‘¿qué hueá dijiste?’”, lanzó Slimming sin pelos en la lengua, desatando las risas del público presente.

Igualmente, aclaró que le gustaba la voz de la vocera por su canto.

“Canta bonito, canta bonito. Oye, canta precioso. De hecho cuando joven no ganó ‘Rojo’ sólo porque pensaba que en Rojo eran puros comunistas yo creo”, sentenció.

Finalmente, cerró su debut en el programa con una sutil indirecta hacia Sedini: “No, pero está, está, está, está… hue…. estamos en el mes de abril y se siente como que estamos en septiembre. Han pasado demasiadas cosas en muy poquito tiempo”, remató.

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