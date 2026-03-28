«Hasta Junior Playboy tiene más vocabulario…»: Yerko Puchento no se guardó nada y repasó sin filtro a Mara Sedini

La noche de este viernes se estrenó un nuevo capítulo de Podemos Hablar. En el espacio de conversación que conduce Diana Bolocco, estuvieron como invitados Betsy Camino, Perla Ilich, Cristián Henríquez y Antonella Henríquez.

Sin embargo, uno de los momentos que más se viralizó en redes sociales fue la participación de Yerko Puchento, quien semana a semana fiel a su estilo, entrega su humor contingente, y esta vez, no fue la excepción.

Yerko Puchento no se guardó nada y repasó sin filtro a Mara Sedini

En el capítulo de este viernes, Yerko Puchento pidió en medio de su rutina, 5 minutos sin filtro, para desquitarse. Cuando se los dieron, apuntó directamente contra el Gobierno: «Lo peor de todo es que recién van 16 días de Gobierno. Yo no sé a ustedes, pero a mí se me ha hecho eterna esta hue…»

«Me acuesto llorando y me levanto llorando. Todavía nos quedan como 1.500 días de soportar este gobierno. En 1.500 días pueden pasar muchas cosas. O sea, en 1.500 días puede volver la Yamila con Américo como ocho veces», agregó con sátira.

Luego, pasó directamente a repasar a la Ministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini: «Cuando habla Ruperto, es más enredado que la vocera de gobierno, se los digo al tiro. Han cachado a la Mara Cantinflini, la han cachado ¿Cómo se llama? Ah, Mara Enredini, Mara Enredini».

«La cago la Mara, qué manera de hablar enredado. La vocera de gobierno, no tiene palabras, no tiene sinónimos, antónimos. Hasta Junior Playboy tiene más vocabulario. Si es verdad, digámoslo», agregó el humorista.

En esa misma línea, Yerko Puchento explicó porque apuntó directamente contra ella: «Es que se supone que la vocera de un país, de un gobierno, debe explicarle a la nación entera, claramente, todas las hue… que están pasando, ¿sí o no? Porque si ella no lo explica, no lo entiende nadie, obvio«.

«Ya la semana pasada, la vocera Mara Cantinflini, ya la había cagado. Había dicho que los compromisos, había que comprometerlos, porque estaban bien comprometidos. Sí, y es la semana, trató de aclarar dos cosas. Primero dijo que los barriles de petróleo costaban dos euros en Europa. Dos euros en Europa, por favor. Y después dijo, el aumento de homicidios ha aumentado«, cerró el humorista.

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