Fran Maira arremete contra Yerko Puchento luego de «despectiva» interacción en PH: «No le dieron ni las pelotas para salir en Viña..»

Recientemente, se estrenó un nuevo capítulo del «Carpool» de nuestros queridos muchachos de «Vamo a Calmarno», y donde la cantante arremetió contra Yerko Puchento luego de su encuentro en Podemos Hablar hace algunas semanas.

Fiel a su estilo, el comediante preguntó en su rutina «¿Quién es?», incitándola a cantar. Sin embargo, Fran Maira no lo quiso hacer.

El comentario, que según sus fans fue despectivo, fue comentado en redes sociales, y al parecer a Maira tampoco le cayó para nada bien.

Las declaraciones de Fran Maira en el Carpool de «Vamo a Calmarno»

En ese contexto, la voz de «Amiga ya mató» fue la invitada al programa online de Jaime Proox y Rosinelli, donde no se guardó nada.

“Vamos a partir con algo, ¿quién es ese hueón? Yo no lo había visto en mi vida. De haber sabido, le hubiera respondido: ‘Mira, cobro más que tú, sí o sí’. Pero como no sabía quién era y me agarró para el hueveo, no lo pesqué. Tal vez para su edad sí lo conocen, pero para mí, ¿quién es?», partió diciendo.

Además, le siguió dando en el suelo y apuntó a su fallida participación en el Festival de Viña 2023. Recordemos que Daniel Alcaíno, señaló en aquella ocasión que se retractó, ya que no se cumplieron los acuerdos, y el rango etario del público no era de su conveniencia.

“A esta persona ni siquiera le dieron las pelotas para salir en el Festival de Viña. Porque yo voy, aunque me pifien, yo salgo”, continuó.

