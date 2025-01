Andrés Caniulef sufre decepción amorosa tras ser rechazado por compañero de Palabra de Honor «Antes de que te sigas ilusionando…»

En capítulo de anoche de Palabra de Honor, Andrés Caniulef vivió un difícil y divertido momento, junto a Josué Bernal en Palabra de Honor. Todo esto mediante una prueba de confortaciones entre los reclutas. En este sentido, el participante español, llamó a Caniulef para aclararle algunas cosas.

“A lo mejor te voy a romper un poco el corazón, pero aunque al principio te di cierta libertad de jugar o coquetear conmigo, me he dado cuenta de que te estás enamorando de mí”, le dijo el español.

“Quiero que tengas claro que mis sentimientos hacia ti son de amistad. Quería decírtelo antes de que te sigas ilusionando, porque no quiero hacerte daño”, añadió el recluta. A lo que Andrés Caniulef, le respondió, de forma amistosa, fingiendo que lloraba. El periodista le contestó a Bernal que lo aprecia mucho como amigo y le parece muy atractivo que sea tan abierto a jugar.

“Trataré de evitar que mi corazón lata tan fuerte cuando te veo pasar”, le aseguró, ante las risas de sus compañeros, siguiéndole el juego a Bernal.

Gala reaccionó mal después del comentario de Josué Bernal

Bromeando en el contexto de la actividad en Palabra de Honor, Josué dice que con esto a Andrés lo estaba mandando “a la friendzone también”. Por este comentario, Gala se enfadó con el español, por una frase que la misma gala usó con él.

Tomando las declaraciones como ofensivas o mofándose de aquel momento, en el contexto de la actividad con Caniulef.

“Él también sobraba, no te vengas tan arriba tampoco. No seas tan prepotente. Lo de nosotros fue friendzone mutua, 50/50, no hagas ver como si tú me hubieras mandado”, se quejó, interpretando sus palabras como una referencia a ella.

“No es un comentario que corresponde. Su forma de ser es minimizar a la gente”, siguió diciendo la recluta.

“Que escriba su nueva historia con la Javi o con quien quiera, yo solo estoy para la incomodidad, para las dudas”, se lamentó luego Caldirola, nuevamente decepcionada de Josué.

Todo esto vivido, durante el capítulo de ayer, transmitido por las pantallas de canal 13.

