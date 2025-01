«No me morí de casualidad»: La sincera confesión de Fernando Solabarrieta sobre su lucha contra las adicciones

Fernando Solabarrieta estuvo presente en el episodio que se emitió este domingo en Primer Plano de CHV. En esta instancia, el periodista deportivo se sinceró con respecto a su lucha contra las adicciones.

De este modo, el popular comunicador reveló que vivió momentos complejos.

Fernando Solabarrieta se sincera sobre su lucha contra las adicciones

«Yo me empecé a hacer cargo de esto hace muchísimos años, la primera terapia que tuve fue en el año 2000… Es una lucha difícil, pero tampoco me quiero refugiar en una enfermedad», señaló en Primer Plano.

Es importante mencionar que durante el 2023, Fernando Solabarrieta fue internado en una clínica de rehabilitación en México. Sin embargo, su situación no mejoró, lo que le trajo problemas en su relación con Ivette Vergara.

«Yo después de México me confié demasiado, me descuidé y empecé un camino que yo nunca creí que iba a transitar en mi vida. Me descontrolé completamente, como nunca lo había hecho en la vida», señaló el periodista nacional.

Además, en el programa de CHV, Fernando Solabarrieta expresó: «Me fui a vivir solo. Pude estar bien, pero al poco tiempo volví a estar mal, en el comienzo del 2024. Y yo nunca pensé que iba a llegar a eso…».

En este momento fue interrumpido por Julio César Rodríguez, quien le señaló: «Fernando, esto es súper importante, ¿llegar a qué?».

En este sentido, el relator deportivo se sinceró: «A querer anestesiarte todo el día. Yo nunca pensé que iba a llegar a esos límites, jamás creí que iba a traspasar límites de frecuencia, de cantidad, o sea, yo no me morí de casualidad».

De todos modos, tras vivir estas complejas situaciones, Fernando Solabarrieta señaló que comenzó un tratamiento que lo tiene muy bien.

«Yo me hice una terapia en Estados Unidos con ondas magnéticas, eso es lo que hoy me tiene súper bien. Que pasé de una cantidad brutal, de una frecuencia brutal, a nada, a cero, a no tener ganas, cero, a querer vivir de vuelta», contó.