«Cuando alguien se aprovecha del dolor»: Fernando Solabarrieta se sincera sobre el fin de su amistad con Luis Jara

Este domingo, Fernando Solabarrieta estuvo como invitado en el programa de CHV, Primer Plano. En esta instancia, el popular periodista deportivo sorprendió con una llamativa revelación con respecto a su distanciamiento con Luis Jara.

Vale señalar que el popular comunicador habló sobre diversos temas. Entre ellos, su lucha contra el alcohol y el momento que vive con Ivette Vergara.

Y con respecto al fin de su amistad con Luis Jara, Fernando Solabarrieta comentó que esto ocurrió luego de la entrevista que el comunicador le hizo a su exesposa, en el programa de TV+, «Al Piano con Lucho».

Fernando Solabarrieta se sincera sobre su distanciamiento con Luis Jara

En el programa Primer Plano, el popular periodista señaló que Luis Jara «era alguien que alguna vez fue un amigo. Yo pensé que era un amigo pero no lo fue».

En este contexto, Fernando Solabarrieta expresó: «Cuando alguien se aprovecha del dolor de unos amigos, es capaz de invitar a uno de esos amigos a hablar de unos amigos y ni siquiera te avisa que lo va a hacer, yo sentí que esa persona no es tu amigo, punto, chao, me olvido de él, no me interesa hablarle».

Posteriormente, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, le consultó si es que el reconocido animador lo bloqueó de WhatsApp, a lo que el relator deportivo respondió que sí.

«Yo, si un amigo estuviera viviendo el dolor de una separación, ni siquiera se me ocurriría invitarlo a un programa de televisión para lucrar con su dolor. Tampoco a la señora de ese amigo», mencionó Fernando Solabarrieta.

Es importante señalar que Luis Jara era muy cercano a Ivette Vergara y el periodista. De hecho, cantó el Ave María en su boda.

También te puede interesar: Esta es la foto que confirmaría reconciliación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia: fue borrada a los minutos