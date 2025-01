Naya fácil prepara lista de invitados a su «Gala del Pueblo»: Dejó fuera a polémico personaje de la farándula

Hace algunas semanas, Naya Fácil reveló que no fue invitada a la Gala del Festival de Viña del Mar, pese a ser la actual embajadora del evento (reina del certamen).

Por lo mismo, decidió organizar su propia gala, a la que denomino como La Gala del Pueblo, y ya se encuentra haciendo todos los preparativos.

En ese contexto, habló con Luis Mateucci en el react de «Palabra de Honor», reality de Canal 13. En el espacio, reveló algunos detalles del evento, y que pronto entregara información acerca de su Gala, que por cierto, se realizara el 21 de febrero.

Además, aseguró estar en conversación con un canal para que esta pueda ser transmitida.

Naya Fácil no invitó a controversial personaje farandulero

Asimismo, la influencer comentó que hay un personaje que no está invitado al evento.

El ex Tierra Brava le consultó por Botota Fox, con quien hace algunos meses había tenido una polémica. «No, la Botota no está invitada a la Gala», respondió tajantemente.

Este encontrón sucedió en «Díaz en Viña», programa online que Naya visitó luego de su coronación.

«No he recibido las disculpas, me arrebataron el celular en vivo y en directo el día en que yo salí reina, permitir ese tipo de humillaciones, no”, señaló.

Por otro lado, Botota Fox utilizó sus redes sociales para responder. Y yo que estaba pensando en mi vestido, que le vaya bien a la chiquilla!! A estas alturas ya no me caliento la cabeza. Pura buena onda», cerrò.

