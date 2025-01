«Puedo quedar cojo para siempre»: Reconocido humorista chileno revela que vive complejo momento en España

Recientemente, un popular comediante nacional entregó detalles de la etapa de recuperación que vive tras tener una fractura en su talón izquierdo. Hablamos de Juan Carlos «Palta» Meléndez, quien vive en Malaga, España.

El popular actor e imitador nacional reveló que estuvo más de 90 días haciendo reposo.

«Estuve 92 días en cama con el pie arriba, porque no puedes pisar. Estaba con el pie inmovilizado, elevado con una almohada. No podía bajar el pie por la presión sanguínea y porque tenía el talón hecho polvo», indicó Palta Meléndez en conversación con LUN.

Además, el comediante dio a conocer que ya está dando sus primeros pasos.

«Estoy empezando a moverme. Apoyo (el pie), pero me duele (…) La instrucción es que no me vuelva loco caminando», señaló Palta Meléndez.

Posteriormente, el comediante indicó: «Estoy preocupado porque puedo quedar cojo para siempre, porque me duele mucho el pie, aunque puede que me esté pasando películas, ojalá que no siga siendo así».

«Me dolió todo el cuerpo, la cintura, porque no me movía en mucho tiempo», agregó.

En este contexto, Palta Meléndez también contó que «me van a evaluar en tres semanas más. Tengo que caminar un mes, más o menos, por una hora, pero camino y me siento».

«Lo hago dentro de la casa, porque tengo una buena terraza y una casa grande donde me puedo desplazar», agregó.

Palta Meléndez y su futuro en el humor

A pesar del difícil momento que está viviendo, el humorista dio a conocer que ha estado creando nuevo material.

«Lo bueno de todo esto es que he estado escribiendo y tengo un espectáculo para romperla», señaló Palta Meléndez.

Además, agregó: «Estuve 90 días viendo humor, leyendo mucho y como veo lo que ocurre en Chile empecé a escribir y no escribía hace mucho tiempo».

En este sentido, Palta Meléndez reveló que quiere trabajar con un destacado humorista. «Quiero hacer algo en Arica con Daniel Vilches, tiene 95 años y está espectacular», mencionó.

Además, el reconocido comediante no escondió sus deseos de volver a trabajar. «Llevo cinco meses sin trabajar, pero ya estoy en la pitilla, tengo que generar ingresos. Por suerte soy ordenado y cuidadoso con el dinero. No he pasado pellejerías», señaló.