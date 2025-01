Kike Morandé destrozó a «El Antídoto» de Fabrizio Copano con dura crítica: «No se reían ni ellos mismos»

Recientemente, Kike Morandé lanzó una dura crítica a «El Antídoto», espacio de humor liderado por Fabrizio Copano que fue emitido por Mega.

En entrevista con el Diario Financiero, el conductor se refirió a su regreso al mundo televisivo de la mano de «Detrás del Muro«, de CHV.

La crítica de Kike Morandé a «El Antídoto»

En este sentido, el popular conductor del extinto «Morandé con Compañía» lanzó una dura crítica a «El Antídoto».

«No sé si sería humor eso. Fome. No se reían ni ellos mismos», señaló.

Además, Kike Morandé expresó: «El que hacemos nosotros es un humor sin humorista, son situaciones, son parodias para que te rías».

«En una promoción que se hizo el otro día, (Gustavo) Becerra estaba atrás del bar y nos atendía, contaba que tenía un pitutito en un café con piernas y cuando se va se saca el delantal y sale en pollera. Ese tipo de idioteces», agregó.

Por otro lado, con respecto a los cambios que ha tenido el humor, Kike Morandé indicó: «Hoy te dicen cómo tienes que hablar, lo que tienes que hacer; y no me parece. El doble sentido van a tener que tolerarlo, tiene que aceptarse porque es parte de la vida».

En este sentido, también indicó: «Me acuerdo cuando prohibieron los piropos a la gente en la construcción, los prohibió Joaquín Lavín. Yo dije: ‘nos volvimos locos, si esto es una tradición'».

De todos modos, Kike Morandé mencionó que «me tengo que poner en una posición que sea totalmente de todas las edades, a pesar de que sea muy mayor».

Sin embargo, señaló que seguirá siendo fiel a su estilo.

«La gente me conoce y me quiere así. Es curioso, algo que la gente me hace sentir es que le gusta esa posición como de papá protector. Siempre me han dicho patrón de fundo y yo digo que tener un patrón de fundo es lo mejor que puede haber, un tipo que se preocupe de todo. Entonces, cuando me dicen patrón de fundo, digo sí y feliz», expresó Kike Morandé.