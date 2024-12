Kike Morandé sorprende tras explicar la ausencia de Miguelito en el regreso de «Detrás del muro»: «Yo creo que anda en…»

Durante la semana pasada, Chilevisión confirmó el regreso de «Detrás del muro», espacio del extinto Morandé con Compañía que se llamaba «El Muro».

De este modo, luego de la aparición que tuvo el espacio en la Teletón 2024, volverá con todo a la pantalla chica.

De hecho, Chilevisión ya reveló nombres de quienes serán parte de «Detrás del Muro». Kike Morandé, Paola Troncoso, Beto Espinoza, Francisco «Toto» Acuña, Belén Mora, María José Quiroz y Kurt Carrera son algunos de los personajes que compondrán el elenco.

En este sentido, ha llamado la atención la ausencia de Miguelito, quien no será parte de la nueva versión del espacio humorístico.

Kike Morandé se refiere a la ausencia de Miguelito en «Detrás del muro»

En conversación con FMDOS, Kike Morandé se refirió a la ausencia de Miguelito en el regreso del espacio televisivo a la televisión.

«Miguelito por nosotros que estuviera en el elenco, lo que pasa es que está trabajando en el Cirque du Soleil y está en este minuto en Canadá, y de Canadá se mudaba a México y yo creo que anda en otros niveles el chico jaja», señaló.

Además, Kike Morandé no descartó que en alguna ocasión el humorista pueda estar presente en el programa.

Es importante señalar que Miguelito también habló de su ausencia en conversación el programa Podría ser otra cosa. De este modo, explicó que se debe a que está trabajando en el Circo Du Soleil.

«No voy a estar en El Muro. Me duele en el alma también, me hubiera encantado estar», señaló.

«Ellos querían, si es que estuviera, que estuviera toda la temporada», agregó Miguelito.

Por otro lado, con respecto a su experiencia en Circo Du Soleil, el comediante indicó: «Los sueños se cumplen. Estoy contento, mis más cercanos que me conocen sabían que uno de mis sueños profesionales y personales era trabajar en el Circo Du Soleil».