«A estas alturas ya…»: Reconocida figura de la farándula alza la voz tras no ser invitada a la gala de Naya Fácil

Durante la noche del domingo, la popular influencer nacional, Naya Fácil dio a conocer a los primeros invitados de la «Gala del Pueblo». Vale señalar que esta se llevará a cabo en paralelo con el evento del Festival de Viña 2025.

Recordemos que la joven tomó la decisión de llevar a cabo esta actividad, después de que no fue invitada a la velada del certamen viñamarino. Esto a pesar de que fue la reina embajadora de la versión pasada, mientras que Nicolás Solabarrieta, que fue también embajador sí fue invitado.

De este modo, en un react de Palabra de Honor, Naya Fácil contó que se están viendo los primeros detalles de logística de la «Gala del Pueblo», que está fijada para el 21 de febrero en Viña del Mar.

Vale señalar que hay una reconocida figura de la farándula nacional que no fue invitada al evento de la popular influencer.

Popular figura que no fue invitada a gala le manda mensaje a Naya Fácil

Previo a anunciar a los invitados, Naya Fácil reveló que una popular figura de la farándula quedó fuera.

Frente a esto, Luis Mateucci dio a conocer de quién se trataba, tras preguntarle qué pasaba con la mala onda que le tenía a Botota Fox.

«No, la Botota no está invitada a la gala… está todo el mundo invitado, menos la Botota», indicó Naya Fácil. Además, agregó: «no he recibido las disculpas, me arrebataron el celular en vivo y en directo el día en que yo salí reina, permitir ese tipo de humillaciones, no».

Es importante señalar que la transformista respondió el post que compartió la cuenta de Instagram de Palabra de Honor sobre las palabras de Naya Fácil.

De este modo, le mandó un directo mensaje a la joven. «Y yo que estaba pensando en mi vestido, ¡qué le vaya bien a la chiquilla! A estas alturas ya no me caliento la cabeza. Pura buena onda», señaló.