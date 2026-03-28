28 Mar, 2026. 17:55 hrs
Calor en la Región Metropolitana: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda advirtió altas temperaturas para la capital
Alejandro Sepúlveda, el meteorólogo de Mega, entregó su pronóstico del clima para los siguientes días en Santiago, y advirtió altas temperaturas.
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