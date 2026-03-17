“Mi especialidad es el humor negro” Hija de “El Indio” debutará en especial programa de comedia de Canal 13

Francisca Medina, comediante de 27 años, es una de las confirmadas para el estelar del programa de humor ‘El desestrece’ que está a prontas de salir a la luz en Canal 13.

La joven, hija de Mauricio Medina, mejor conocido como “El Indio” seguirá los pasos de su padre y debutará en la televisión con sus sketches de comedia en el estelar.

Es la séptima de 11 hermanos, y a pesar de que muchos creen que todos iban a seguir el camino del Indio, que marcó generaciones por su dúo dinámico ‘Dinamita Show’, Francisca es la única hija que se fue por el lado del humor.

Ahora, se reunirá con Luis Slimming, Marcelo ‘Coronel’ Valverde y Héctor Romero, quienes son los rostros principales de ‘El desestrece’, al cual se agrega la reciente incorporación de la comediante Pamela Leiva.

La historia de la hija del Indio

“Mi papá desde que yo era chica empezó a cachar que yo era más o menos chistosa. De todos mis hermanos soy la única interesada en la comedia, a los demás no les llama la atención”, reveló Fran.

Según contó, ella escribía sus propias rutinas mientras estudiaba teatro a los 19, incentivada por su padre y amigos. Tras una pausa por la pandemia, donde se enfocó en su maternidad, se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos el escenario, regresando así al stand up.

En su regreso, también reactivó sus redes sociales donde publica videos cortos de un humor bastante tajantes y sin miedo a la funa.

“Mi especialidad es el humor negro, porque mi papá es así, él sólo hacía humor blanco en Dinamita Show, porque en la casa es muy irónico, él y toda mi familia. En mi casa somos todos así, no puede pasar algo malo sin que salga un chiste de la situación”, contó.

“Es nuestra forma de decir ‘te quiero’. Por eso mi especialidad es reírme de mí misma”, explicó.

Su regreso al humor

Partió en los bajos escenarios de la comedia, teloneando a comediantes con más trayectoria como Sergio Freire, Cebolla y Bodoque, o Diego Urrutia y Panqueque.

Aunque su objetivo siempre fue otro. “Luis Slimming siempre fue mi referente en cuanto a escritura. Mi papá me enseñó a escribir, pero la forma en que lo hace Lucho a mí me gusta mucho”, reveló.

“Por eso quería telonearlo a él, pero no llegaba nunca, así que acudí al sucio nepotismo y mi papá me ayudó a hablarle. Entonces lo teloneé, después me invitó a ‘El sentido del humor’, y ahí cambió todo para mí”, recordó.

Por eso, no es sorprendente que ‘El desestrece’ pensara en ella para unirse al equipo y hacer rutinas de stand up y sketches.

“Me he dado cuenta de que con el público de Slimming me va muy bien en general, me muevo más en el círculo de comediantes hombres. Mi público es más masculino, incluso cuando hablo de maternidad”, confesó Fran.

“Recuerdo que de chica acompañé a mi papá a Canal 13 y dije ‘yo algún día voy a trabajar acá’”, finalizó.

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