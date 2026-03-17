Feriados Chile 2026: ¿Cuándo es el primer fin de semana largo de este año?

Estamos en marzo, mes que está marcado por el retorno al trabajo, estudio y por las responsabilidades en general. En este sentido, muchas personas se preguntan cuándo hay feriados o algún fin de semana largo para descansar.

Y para la suerte de todos quienes lo están esperando, en unas semanas más hay algunos días libres para tomarse un merecido relajo.

Feriados Chile 2026: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

El próximo fin de semana largo y el primero del año es en Semana Santa.

Vale señalar que el Viernes Santos es el 3 de abril, el Sábado Santo el 4 y el Domingo de Resurrección el 5.

Al ser el primer fin de semana largo del 2026, es probable que muchas personas aprovechen estos días libres de viajar. Especialmente desde Santiago hasta otras ciudades.

Vale señalar que estos días no son feriados irrenunciables, por lo que los supermercados y centros comerciales podrán abrir con normalidad, ya que no existen restricciones al respecto.

Los feriados irrenunciables son en fechas puntuales como el caso de Día del Trabajador, 18 de septiembre, Navidad y Año Nuevo. Fechas en las que gran parte del comercio no funciona, salvo servicios esenciales.

Vale señalar que después de Semana Santa el próximo feriado es el viernes 1 de mayo, el Día del Trabajador.

Posteriormente, el 21 de mayo se conmemora el Día de las Glorias Navales, luego el domingo 21 de junio es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

A continuación te dejamos el listado del resto de feriados en Chile para este 2026:

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio: Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (irrenunciable).

Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)

Lunes 12 de octubre: Día del Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre: Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre: Es el Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable).

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