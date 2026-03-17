“Absolutamente humillado y ansioso”: Abogado cuenta la firme sobre actual situación de Camilo Huerta tras declaraciones de Marité Matus

La reciente entrevista que realizó la empresaria Marité Matus a Las Últimas Noticias reveló ciertas actitudes de su ex esposo Camilo Huerta, que habría dejado al personal trainer en una devastada situación.

En concreto, Matus contó que gran parte de la relación mantuvo económicamente a Huerta, incluso antes de su matrimonio y que conoció al ex chico Yingo “con muchas deudas”, de las que lo ayudó pagándole la línea de crédito y el dividendo.

“Le pagué todas las contribuciones que tenía atrasadas. Yo le hacía los depósitos y, aparte, siempre le dejaba plata para que él me comprara algo a mí, con mi plata”, confesó.

“Camilo iba a trabajar tres veces a la semana. Yo llegaba a la casa de ir a dejar a mis hijos al colegio, hacer mis cosas y él estaba acostado. Con tres hijos, yo no estoy todo el día acostada, no se podía, yo tenía que trabajar. Entonces verlo siempre acostado a él me molestaba mucho”, agregó en aquella entrevista.

Tras ello, el abogado de Huerta salió a dar una breve declaración al programa de espectáculos ‘Hay que decirlo’ y lo que dijo habría mostrado el frágil momento que está viviendo el personal trainer.

Esto fue lo que dijo el abogado de Huerta

Al ser consultado por el estado del ex de Matus ante la gran polémica, según el abogado, Camilo y su círculo cercano optaron por mantenerse en silencio. “Es un tema súper delicado, son situaciones personales que no hay por qué exponer en medios”, mencionó.

A la vez, afirmó que habló con él el viernes, después de la publicación de la entrevista. En ese instante, notó que el estado de ánimo de Huerta no era el mejor.

“Me llamó sumamente complicado, oprimido y ansioso de poder decir qué cosa es verdad y qué no”, relató.

“Se sintió absolutamente humillado. Si uno revisa las redes sociales, ese mismo día lo trataban de flojo y decían que usufructuaba de los bienes económicos de Marité”, agregó.

Asimismo, aseguró que en la conversación “hay situaciones que escapan absolutamente a la verdad” y que “Camilo ha negado todo lo que se le ha imputado”.

Esta situación tiene a Huerta y su abogado evaluando posibles acciones legales contra Marité Matus por injurias y calumnias. “Camilo me dijo claramente que si hoy le llega la demanda de divorcio, la firma de inmediato. No quiere ningún peso”, finalizó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google