Terremoto en la TV chilena: aseguran que popular figura de Chilevisión dejaría el canal para partir a la competencia

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha dado mucho que hablar en el mundo de la televisión. Resulta que una popular figura de Chilevisión abandonaría al canal y partiría a la competencia.

Se trata ni más ni menos que de la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez, quien volvería a Canal 13.

Revelan que Cecilia Gutiérrez podría abandonar CHV

La comunicadora, quien constantemente está dando que hablar con sus exclusivas en Primer Plano estaría muy cerca de partir de Chilevisión.

Vale señalar que hace semanas se rumorea que Cecilia Gutiérrez está negociando con Canal 13 y que podría partir.

Y de acuerdo a lo informado por El Filtrador, la periodista de farándula estaría por última vez en en el programa de CHV el 29 de marzo. Y luego regresaría a la ex señal del angelito.

La periodista de farándula tiene contrato hasta agosto con Chilevisión. Sin embargo, la oferta de Canal 13, habría acelerado sus ganas de partir.

Según el portal ya nombrado, el anuncio de la salida de Julio César Rodríguez habría sido un factor determinante para la decisión de Cecilia Gutiérrez. De hecho, esto habría provocado que se destrabaran las negociaciones.

Vale señalar que antes de llegar a Primer Plano, la comunicadora ya estaba en Canal 13, en el espacio «Hay que decirlo».

Y de acuerdo a El Filtrador, Ceci Gutiérrez volvería al espacio que es conducido por Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz con todas sus exclusivas.

Recordemos que la periodista estuvo en el estreno del programa de canal 13. Periodo en el cual el panel se componía por Willy Sabor, Rodrigo Gallina, Valentina Saini y Arturo Longton.

Es importante mencionar que hasta el momento ni Cecilia Gutiérrez ni Chilevisión han confirmado la salida de la periodista del canal. De este modo, hay que estar atentos a lo que se anuncie próximamente.

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