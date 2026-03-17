“No me desnudo más hasta que…” Daniella Chávez impacta en redes con potente descargo

El pasado lunes se transmitió un nuevo partido de Liga de Primera, el cual se disputaba el Club Deportivo O’Higgins contra Unión La Calera. Después de la ventaja en el séptimo minuto de agregado, el partido terminó en un insólito empate de 3-3. O’Higgins terminó en el noveno puesto y U. La Calera en el séptimo puesto.

Tras la situación, que despertó la furia de los hinchas, apareció la ex conejita Playboy, Daniella Chávez, que se descargó con todo en sus redes sociales hacia el estratega rancagüino Lucas Bovaglio y algunos de sus refuerzos.

Pero sus comentarios se fueron virales tras hacer una curiosa amenaza contra el DT de O’Higgins, afirmando que no se desnudará más hasta que Bovaglio renuncie al club deportivo.

Los usuarios rápidamente respondieron a los dichos de Chávez, que también agregó otras palabras a su descargo.

Las palabras de Chávez

Sin tapujos, directa y fiel a su estilo, publicó unos post en X donde expresó su malestar ante el empate del partido.

“Me quitó hasta las ganas de hacer el amor este DT de O’Higgins”, inició escribiendo de una.

“Ahora solo quiero que Bovaglio entienda o que se vaya y que se lleve a Vecino, Schamine y un par más…qué DT tan mediocre y sin ideas que tenemos, por eso Palestino lo dejó libre!”, escribió.

A ello, le sumó una nueva publicación que ya suma más de 10 mil visitas y que probablemente entristeció a algunos fanáticos: “No me desnudo más hasta que Bovaglio se vaya de O’Higgins !”

Finalmente, sentenció al club con un ácido comentario. “De verdad jugadores profesionales no pueden aguantar 90 minutos en cancha?”, mencionó.

Su análisis luego se centró en la participación del Capo de Provincia en el plano internacional: “Lamentable que este mismo DT deba afrontar Copa Sudamericana con O’Higgins y lo peor es que no hay dirigencia que le diga algo”.

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