El inesperado mensaje del ex de Carlita Inostroza tras propuesta de matrimonio con Matt Hunter: mandó un directo mensaje al cantante

El cantante Matt Hunter, con la influencer chilena Carlita Inostroza, son una de las parejas más populares del momento. Y es que nadie se esperaba que surgiera una relación al estilo película de Disney, donde el famoso se enamora de “la fan”.

La pareja sorprendió a sus fanáticos el pasado 1 de marzo, cuando publicaron diversas postales que muestran la propuesta de matrimonio que le realizó Hunter a su pareja. Incluso, ya adelantaron la fecha de la boda, la cual se hace esperar para poder tener a toda la familia junta.

Las redes sociales explotaron felicitando a los comprometidos, pero hubo en especial que llamó más la atención. Se trata de Felipe Cabello, el ex de Carlita, que le habría dedicado unas palabras al cantante después de saber que la joven se casará con él.

Su mensaje, fue comprometedor y entre broma y risas, apuntó hacia la pareja.

Esto fue lo que dijo el ex de Carlita

En una entrevista con el comunicador del género urbano Cristián Abyss, Felipe Cabello se refirió a la influencer y su actual comprometido.

El video, donde se ve a Cabello, tiene una breve descripción que llama a no ser tajante con el ex. «Esta entrevista la soltamos en un formato de buena onda y leseo, jamás en plan para molestar a alguien o algo por el estilo», decía.

«Feliz que ella haya surgido como persona y que ahora tenga una relación estable y que se hayan comprometido y sean una bonita pareja, yo feliz», dijo Cabello.

En medio de la conversación, lanzó un mensaje directo al cantante que generó risas y comentarios en Instagram: «Saludos, Matt Hunter, invítenme a la boda».

La frase no pasó desapercibida y fue interpretada como una señal de buena onda, dejando a un lado cualquier insinuación a polémicas. De hecho, cuando le preguntaron si de verdad asistirá a la boda, dijo: «No, yo estaría: ‘Yo me opongo, yo me opongo”.

Sus palabras, lejos de generar tensión, se interpretaron positivamente entre los usuarios. “Habló demasiado bien de ella, habla bien de él», «Yo apaño a la boda también», fueron algunos de los comentarios.

La relación entre Carlita Inostroza y Felipe Cabello inició en 2021 hasta 2023, periodo en el que ambos compartían su vida a través de redes sociales, donde se hicieron conocidos por su forma de ser, humorística y cercana.

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