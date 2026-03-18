17 Mar, 2026. 22:00 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Iván Torres responde a la posibilidad de que se registren precipitaciones durante los próximos días
En la mañana de este martes, el meteorólogo de TVN entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y contó la firma con respecto a la posibilidad de que se registren precipitaciones durante el fin de semana en la capital.
También te podría interesar: Lluvia en la Región Metropolitana: revisa cuándo se registrarían precipitaciones en Santiago y cuánta agua caería, según Meteored
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.