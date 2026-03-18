“Soy un meme con patas”: Revelan al próximo invitado del segundo capítulo de ‘Detrás del Muro’

Mega trajo de vuelta una nueva versión de un estelar de humor más recordado por los chilenos. Hablamos de ‘Detrás del Muro’ que tuvo su debut el pasado viernes con Kike Morandé al mando, a quien se le vio muy emocionado.

El estreno batió récords en rating, liderando en sintonía, y tal parece que cada capítulo tendrá a diferentes invitados. La primera vez, le tocó a Tonka Tomicic estar en compañía de Kike y participar en diversos sketches del programa.

Ahora, se anunció quién será el gran invitado especial al segundo capítulo, revelando que la instancia es perfecta para reírse de uno mismo.

¿Quién es el nuevo invitado?

Se trata de uno de los animadores más populares, José Antonio Neme. El conductor del matinal ‘Mucho Gusto’ contó lo feliz que estaba por la invitación, festejando por los buenos resultados que tuvo el debut de ‘Detrás del Muro’.

“Felicitar a El Muro, al Kike, a Carlos Valencia y a toda la gente que hizo posible un estreno tan lindo, tan exitoso. Chile necesita reírse, necesita ser parte de un humor inteligente”, dijo.

“La tele, digamos, adolecía de programas de este tipo y creo que la gente quiere entretenerse, así que me encanta que le haya ido el descueve”, mencionó.

A la vez, afirmó que no tenía miedo de participar en los sketches que quisieran. “Yo soy un meme con patas, o sea, me da lo mismo que si me imiten y se rían de mí, yo reírme de mí, yo reírme con los demás”, agregó.

En ese contexto, entregó un mensaje al público diciendo que “hay que despojarse del pudor, del ego y hay que pasarlo bien, porque ahí el alma goza y si uno goza en televisión, la gente también goza en su casa”.

Es así como el conductor espera que en esa noche pueda reírse de sí mismo y “de todas mis estupideces y ridiculeces”, reconociendo que le encantaría ser entrevistado por Mochato, el personaje que interpreta Toto Acuña.

“Creo que también es un tremendo el Toto. Hace un tremendo trabajo”, dijo.

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