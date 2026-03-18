En un reconocido humorista nacional, ganaba un millonario sueldo en España y ahora vuelve a Chile con nuevo programa de TV

Recientemente, un reconocido humorista nacional regresó a Chile para desarrollar un nuevo programa de televisión.

Estamos hablando de ni más ni menos que Juan Carlos «Palta» Meléndez, quien en 2021 se fue a vivir a España con su esposa y dos hijos menores.

Vale señalar que el comediante nunca estuvo completamente alejado del humor y realizaba alguna presentaciones. Sin embargos, estas eran esporádicas.

Incluso, durante este año estuvo trabajando com chofer de un jeque árabe. De este modo, ganaba unos 12o euros al día más propinas. En este sentido, al mes podría obtener sobre $2 millones.

Sin embargo, ahora Juan Carlos «Palta» Meléndez dejó su trabajo en el viejo continente para asumir un nuevo desafío en Chile.

Juan Carlos «Palta» Meléndez regresa a Chile para desarrollar importante proyecto

El humorista volvió a Chile para ser parte de un nuevo proyecto televisivo, el que también contará con la participación de otros reconocidos personajes del mundo de la comedia.

El programa en cuestión en «Todo va a estar bien», donde también están Mauricio Flores y Rodrigo González y que tiene su debut este miércoles en la noche.

Juan Carlos «Palta» Meléndez reveló que su decisión de volver a Chile fue conversada con su mujer. «El plan es quedarme seis meses acá y volver el resto del año a España, para no perder la residencia», indicó, según consignó ADN.

«Vamos a abordar los temas contingentes, obviamente, con la ironía personal de cada uno. Por supuesto que yo voy a tirarles alguna talla al expresidente Boric o al presidente Kast, pero no me voy a reír de ellos. Siempre he sido cuidadoso. Hago bromas sobre los políticos, pero no me gusta caer en la mofa», adelantó sobre el programa que tiene su debut hoy a las 23:30 horas.

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